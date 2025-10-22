#АЭС в Казахстане
Статьи

Картины из костей изготавливает мастер в Акмолинской области

Картины из костей изготавливает мастер в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 15:52 Фото: из личного архива Бектаса Кәрім; коллаж: Zakon.kz
Если Бог из ребра Адама сотворил Еву, то житель Акмолинской области Бектас Кәрім из костей животных мастерит настоящие произведения искусства. Zakon.kz предлагает лицезреть необычное творчество.

64-летний Бектас Кәрім живет в Косшы, работает художником-живописцем в городском Дворце культуры и спорта. Вот уже больше 10 лет он занимается древнейшим искусством – резьбой по кости. Эту редкую специальность может освоить исключительно талантливый человек. Основным материалом для резьбы мастеру служит лопаточная кость – жаурын, которая для казахов имеет сакральное значение. Эту кость по традиции подают уважаемому гостю.

Фото: из личного архива Бектаса Кәрім

"Я – художник, пишу картины, в частности, акварелью. В 2014 году у меня спонтанно возникла идея поработать с костью. В ауле я часто слышал от старшин, что изделия и украшения из нее – оберег. Я посчитал, что лучше всего буду работать только с лопаточная костью домашнего скота, поскольку она считается священной в казахской мифологии".Бектас Кәрім

Мастеров по косторезному искусству казахи называют сүйекші. За эти годы Бектас Кәрім вывел свою формулу для получения качественного результата. Работать с таким ценным материалом нужно предельно аккуратно. Несмотря на то, что кости достаточно прочные, при неправильной резке могут появиться трещины. Да и ошибок при вытачивании фигуры допускать нельзя, поскольку их уже невозможно будет исправить.

"Кости тщательно отделяются от мяса и очищаются. Их варят 4-5 часов в воде, в которую добавляются соль и перекись водорода. Это делается для того, чтобы удалить жир. После чего они готовы к использованию. На них наносится рисунок, затем начинается резьба с использованием различных инструментов".Бектас Кәрім

Фото: из личного архива Бектаса Кәрім

Каждый штрих, рез, складку своей скульптуры автор делает вручную. Главное, чтобы в мастерской было хорошее освещение, потому что все детали прорабатываются с ювелирной точностью. А также стоит беречь глаза от летящей пыли.

Фото: из личного архива Бектаса Кәрім

Глядя на эти фигурки, трудно поверить в то, что они сделаны из кости, да к тому же вручную. Мужчина больше всего любит передавать казахский дух, то, что имеет причастность к его народу. Оттого и получаются лошади, бродящие в степях, горные козлы на вершине скал и беркут, расправляющий крылья. Детали каждой работы можно долго разглядывать.

"Процесс гравировки и создания изображений на очень изящных деталях одновременно сложен и интересен. В основном выбираю национальную тематику. Сколько времени требуется на работу – зависит от размера кости и сложности темы. Обычно получается картина в раме размером 50 на 70 см, а параметры изготовленных костей составляют 23 на 45 см".Бектас Кәрім

Фото: из личного архива Бектаса Кәрім

Свои картины косторез оценивает от 15 до 380 тыс. тенге, в зависимости от композиции. Только на продажу автор ничего не выставляет. Выполняет работы по большой просьбе покупателей.

Фото: из личного архива Бектаса Кәрім

Размышления маленькой астанчанки о жизни набирают миллионные просмотры в соцсетях

Бектас Кәрім признается, что с легкостью может создавать картины из дерева или камня, только вот кости обладают особенной энергетикой. Косторезное искусство Казахстана считалось забытым мастерством, которое снова демонстрирует свой потенциал и актуальность.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Последние
Популярные
