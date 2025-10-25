Ксения Собчак подала документы на ВНЖ Испании для себя и сына

Российская телеведущая Ксения Собчак решила укорениться в Европе. Стало известно, что она планирует оформить вид на жительство в Испании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета El Pais, журналистка и телеведущая подала заявление на получение вида жительства в Испании для себя и своего сына. По данным издания, Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу и та приехала в Испанию, чтобы оформить ВНЖ.

В статье издания упоминается пост Telegram-канала "Жаба и Гадюка", где говорится, что телеведущей одобрили вид на жительство в Испании на три года по программе "Цифровых кочевников". Канал утверждает, что Собчак уже зарегистрировалась в королевстве в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом El Pais утверждает, что заявление журналистки "все еще находится на рассмотрении".

С чем связана такая необходимость, не уточняется – основания для выдачи ВНЖ не раскрываются. Единственная возможность получать доход, находясь в Испании и других странах – это удаленно работать и получать деньги из-за рубежа, но даже для этого требуются необходимые документы.

Покинет ли Собчак Россию на длительное время – неизвестно. У нее имеется гражданство Израиля, которое она получила в 2022 году, но переезжать туда не стала, продолжая вести деятельность на родине.

