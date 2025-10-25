#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Ксения Собчак подала документы на ВНЖ Испании для себя и сына

Российская журналистка, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 06:40 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская телеведущая Ксения Собчак решила укорениться в Европе. Стало известно, что она планирует оформить вид на жительство в Испании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета El Pais, журналистка и телеведущая подала заявление на получение вида жительства в Испании для себя и своего сына. По данным издания, Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу и та приехала в Испанию, чтобы оформить ВНЖ.

В статье издания упоминается пост Telegram-канала "Жаба и Гадюка", где говорится, что телеведущей одобрили вид на жительство в Испании на три года по программе "Цифровых кочевников". Канал утверждает, что Собчак уже зарегистрировалась в королевстве в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом El Pais утверждает, что заявление журналистки "все еще находится на рассмотрении".

С чем связана такая необходимость, не уточняется – основания для выдачи ВНЖ не раскрываются. Единственная возможность получать доход, находясь в Испании и других странах – это удаленно работать и получать деньги из-за рубежа, но даже для этого требуются необходимые документы.

Покинет ли Собчак Россию на длительное время – неизвестно. У нее имеется гражданство Израиля, которое она получила в 2022 году, но переезжать туда не стала, продолжая вести деятельность на родине.

Ранее муж Собчак жестко высказался о своих коллегах.

Аксинья Титова
Читайте также
Ксения Собчак стала брюнеткой
01:20, 16 октября 2024
Ксения Собчак стала брюнеткой
42-летняя Ксения Собчак удивила подписчиков пластикой
13:54, 29 мая 2024
42-летняя Ксения Собчак удивила подписчиков пластикой
"Опять фигню выпустила": восьмилетний сын Ксении Собчак жестко высказался о ее танцах
12:37, 12 июля 2025
"Опять фигню выпустила": восьмилетний сын Ксении Собчак жестко высказался о ее танцах
