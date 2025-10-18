#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Муж Собчак жестко высказался о своих коллегах

Константин Богомолов высказался о коллегах, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 08:20 Фото: Instagram/konbog 75
Режиссер Константин Богомолов раскритиковал заслуженных артистов, сообщает Zakon.kz.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" режиссер осудил заслуженных артистов, которые после присвоения статуса взялись продавать курсы.

"Каждый народный, заслуженный уже себе набирает учеников-актеров. Понятное дело, надо зарабатывать, но давайте зарабатывать деньги другим, более достойным образом", – заявил он.

Правда, имен Богомолов не назвал. По его мнению, высокий отбор в актерской среде – это норма, а потому процедура выдачи лицензий для обучения юных актеров должна быть строже.

"Вы хотите пойти к врачу, который плохо лечит? Нет. Тогда почему мы готовы смотреть плохих артистов, плохих режиссеров, только потому что все хотят стать актерами?" – вопрошает постановщик.

По мнению Богомолова, некоторые актеры за деньги дают какие-то знания, но самое главное – надежду на то, что человек станет звездой. Он сожалеет, что образование становится предметом коммерции, а не предметом воспитания хороших специалистов.

Сам Константин Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ, а в 2003 году – режиссерский факультет ГИТИСа. В 2025 году он получил звание заслуженного деятеля искусства России. Является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, театральным и кинорежиссером.

Казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова поделилась радостной новостью.

Фото Алия Абди
Алия Абди
