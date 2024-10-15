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Ксения Собчак стала брюнеткой

Ксения Собчак стала брюнеткой, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 01:20 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская телеведущая Ксения Собчак сменила имидж. Для фотосессии она временно стала брюнеткой, сообщает Zakon.kz.

Снимки звезда 15 октября разместила на своей странице в Instagram. 

"Задумалась над тем, чтобы сменить имидж. Пока только на время и только в рамках фотосессии. Как вам образ брюнетки? Многие стали говорить, что на этой фотографии я похожа на Елену Сотникову, бывшего главного редактора ELLE. Кажется эксперимент удался", – написала Собчак под постом.

Ее подписчики разделись во мнении. Одним понравился новый образ, а другие заявили, что телеведущей лучше оставаться блондинкой: 

  • Блондинкой лучше!
  • Мне очень нравится.
  • После 40-ка девушки хотят быть брюнетками, а после 50-ти – блондинками.

Ранее Ксения Собчак раскрыла свое отношение к Насте Ивлеевой после отмены из-за "голой вечеринки". 

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