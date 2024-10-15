Ксения Собчак стала брюнеткой

Российская телеведущая Ксения Собчак сменила имидж. Для фотосессии она временно стала брюнеткой, сообщает Zakon.kz.

Снимки звезда 15 октября разместила на своей странице в Instagram.

"Задумалась над тем, чтобы сменить имидж. Пока только на время и только в рамках фотосессии. Как вам образ брюнетки? Многие стали говорить, что на этой фотографии я похожа на Елену Сотникову, бывшего главного редактора ELLE. Кажется эксперимент удался", – написала Собчак под постом.

Ее подписчики разделись во мнении. Одним понравился новый образ, а другие заявили, что телеведущей лучше оставаться блондинкой:

Блондинкой лучше!

Мне очень нравится.

После 40-ка девушки хотят быть брюнетками, а после 50-ти – блондинками.

Ранее Ксения Собчак раскрыла свое отношение к Насте Ивлеевой после отмены из-за "голой вечеринки".

