Культура и шоу-бизнес

"Не эскортница, а умная": Ксения Собчак о нереалистичных запросах богатых холостяков

Ксения Собчак, российская ведущая, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 12:25 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Известная российская ведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками интересной просьбой от своих друзей, сообщает Zakon.kz.

По словам знаменитости, у нее много друзей из сферы бизнеса.

"Как ни странно, много холостяков. И каждый раз они кокетливо просят: "Ксюш, ну найди мне невесту классную. Чтобы не эскортница, а работающая, умная, интересная женщина".Ксения Собчак

Журналист уточняет, что запрос классный, но нереалистичный.

"Как правило, такие мужчины-достигаторы крайне избалованы женским вниманием и очень хотят, чтобы женщина жила исключительно их жизнью и интересами. А умной-самостоятельной это зачем? Такой вопрос они себе не задают".Ксения Собчак

Жена Константина Богомолова добавляет, что реализованная в карьере женщина хочет проживать свою жизнь, а не чужую.

"Хочет партнерских отношений равных людей, а не отношений с "папочкой". Поэтому, дорогие мужчины, вы либо обречены подстраиваться тоже, и тогда иметь больше, либо занижайте планку, летите в Дубай, знакомьтесь с местными, и будет вам счастье. Но помните – та женщина, которую вы выбираете, уровень ее амбиций, интеллекта и силы, говорит о вас гораздо больше, чем Ferrari в гараже и Patek на руке".Ксения Собчак

"Что-то на идеальном": Ксения Собчак похвасталась фигурой в свое 44-летие

Ранее мы рассказывали, что казахстанская певица Luina получила почетное звание в Кыргызстане после важного концерта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
