Праздничное дрон-шоу в Астане отменили

19 декабря 2025 года в шести районах Астаны состоится зажжение новогодних елок. В рамках праздничных мероприятий планировалось также проведение дрон-шоу, однако погода внесла коррективы и его отменили, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", в Астане ожидаются снег и низовая метель, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

"Для безопасности зрителей и сохранности оборудования все полеты дронов временно приостановлены", – уточнили в пресс-службе столичного акимата.

Отмечается, что остальные праздничные мероприятия пройдут в запланированном формате.

Мы уже рассказывали, что в шести районах города одновременно зажгутся более 40 новогодних елок.

На всех локациях будут работать ледовые катки, горки, фотозоны, малые архитектурные формы и другие праздничные активности. Концертные программы на основных площадках начнутся с 17:30.

Материал по теме Когда в Астане зажгут новогодние елки и где перекроют движение

В Алматы главную елку зажгли накануне, 18 декабря. Как это было, смотрите здесь.