Шоу дронов состоится в Алматы в День Республики: его можно будет увидеть на двух площадках

Двадцатиминутное шоу дронов состоится в Алматы сегодня, 25 октября 2024 года, в честь празднования Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города рассказали, что посмотреть зрелищное представление можно будет на двух локациях, причем в разное время.

В 21:00 шоу начнется на площади Абая, а в 21:30 – на площади Астана.

"Организаторы шоу подготовили уникальную программу, в которой более 500 дронов синхронно взмывают в небо и создают визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождать музыкальные произведения, подчеркивая дух национального единства и гордости", – отметили в акимате.

Также горожан предупреждают, что перед стартом шоу ожидается частичное и временное перекрытие улицы Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана с 21:20 до 22:00.

Кроме того, в 20:00 на телебашне "Кок-Тобе" включат праздничную архитектурную подсветку.

Напомним, после 13-летнего перерыва казахстанцы вновь стали отмечать 25 октября государственный праздник. По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева День Республики стал красным в календаре, получив статус национального праздника.