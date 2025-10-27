Как мошенникам удалось обмануть Ларису Долину – всплыли материалы суда

В Сети всплыли данные со скандального суда Ларисы Долиной, в которых сообщалось, как певица чуть было не потеряла свой дом и лишила покупательницу более 100 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Некоторые данные судебной экспертизы опубликовал Telegram-канал "Baza﻿".

Так, согласно опубликованным данным, эксперты отмечают, что артистка имеет черты нарциссического и истерического типов личности – чрезмерную самоуверенность, непризнание собственных слабостей и высокую внушаемость. К тому же из-за плотного графика она невнимательна к деталям. Специалисты также называют ее "наивным оптимистом" с выраженной потребностью в безопасности.

Злоумышленники использовали целый комплекс приемов: сбор данных из открытых источников, пробные звонки, создание доверительной легенды, эмоциональные "качели" и социальную изоляцию. По сути, они запугали певицу, отрезали от общения с близкими и убедили "спасать" свои деньги через фиктивную операцию "Росфинмониторинга".

Айтишница Полина Лурье, купившая квартиру у Долиной, утверждает, что сделка проходила спокойно. Певица объяснила продажу желанием купить жилье побольше. Во время сделки она не звонила и ни с кем не общалась – выглядела полностью уверенной в своих действиях.

Риелтор просила у певицы справки от нарколога и психиатра, но Долина намекнула, что статус "народной артистки" делает подобные требования неуместными. Помощник, который участвовал в передаче денег, не решился спорить с начальницей, считая ее поступки продуманными.

Эксперты пришли к выводу, что гипноза не было, но на певицу оказали сильное психологическое давление. Ее обработали с помощью фотографий, видеозвонков и интонаций. Несмотря на то, что Долина знала о подобных схемах, противостоять воздействию она не смогла. Суд признал ее потерпевшей и постановил вернуть квартиру, однако покупательница осталась без жилья и без 112 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной.