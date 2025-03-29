Ларисе Долиной, пострадавшей от мошенников, вернули квартиру

Суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, сообщает Zakon.kz.

"28 марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье (покупательница квартиры) об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано", – цитирует решение суда РИА Новости.

При этом артистка должна будет вернуть 112 миллионов рублей (порядка 627 млн тенге) покупательнице Полине Лурье.

Борьба за квартиру в центре российской столицы длилась около полугода. Летом 2024 года артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников. Она рассказала, что продала жилье, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По словам певицы, телефонные аферисты "обрабатывали" ее с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры.

13 августа 2024 года домой к Долиной пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась. А позже открыто рассказала, что стала жертвой мошенников.

3 сентября 2024 года Долина попросила предоставить ей государственную защиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье.