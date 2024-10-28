Умерла 49-летняя поэтесса Курманай Бахтияркызы

На 50-м году жизни скончалась известная казахстанская поэтесса, певица, композитор, автор песен, ведущая и тамада Курманай Бахтияркызы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября 2024 года стало известно из ее страницы в Instagram

"Мама вернулась к Господу... Спасибо вам за любовь к моей маме", – написали дети.

Подписчики выразили соболезнования семье и родным Курманай Бахтияркызы.

К ним присоединилась мама Кайрата Нуртаса. По словам Гульзиры Айдарбековой, ей до сих пор не верится в произошедшее. Продюсер рассказала, что не так давно созванивалась с поэтессой, и она посвятила ей стихотворение.

Также соболезнования выразила Алтынай Жорабаева, которая сегодня отмечает 46-летие. Певица показала переписку с Курманай, которая состоялась 14 октября.

Отметим, в мае текущего года Курманай Бахтияркызы отмечала 49-летие.

В марте 2024 года скончался известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке. Ему было 88 лет.