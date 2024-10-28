Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умерла 49-летняя поэтесса Курманай Бахтияркызы

Умерла 49-летняя поэтесса Курманай Бахтияркызы, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 14:11 Фото: Instagram/kurmanai_bakhtiarkyzy
На 50-м году жизни скончалась известная казахстанская поэтесса, певица, композитор, автор песен, ведущая и тамада Курманай Бахтияркызы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября 2024 года стало известно из ее страницы в Instagram

"Мама вернулась к Господу... Спасибо вам за любовь к моей маме", – написали дети.

Подписчики выразили соболезнования семье и родным Курманай Бахтияркызы.

К ним присоединилась мама Кайрата Нуртаса. По словам Гульзиры Айдарбековой, ей до сих пор не верится в произошедшее. Продюсер рассказала, что не так давно созванивалась с поэтессой, и она посвятила ей стихотворение.

Также соболезнования выразила Алтынай Жорабаева, которая сегодня отмечает 46-летие. Певица показала переписку с Курманай, которая состоялась 14 октября.

Отметим, в мае текущего года Курманай Бахтияркызы отмечала 49-летие.

В марте 2024 года скончался известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке. Ему было 88 лет.

Читайте также

Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 30 октября
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 30 октября
Сильный ветер, осадки, гололед и туман: прогноз погоды в Казахстане на 29 октября
Сильный ветер, осадки, гололед и туман: прогноз погоды в Казахстане на 29 октября
Операционная, операция, медицинские инструменты
Умерший казахстанец подарил жизнь четырем людям
Динара Халдарова
Казахстан 2024 год Артисты Музыка Эстрада Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: