Дети Кайрата Нуртаса на каникулах растрогали Казнет

Казахстанская актриса и супруга певца Кайрата Нуртаса – Жулдыз Абдукаримова – рассказала в социальных сетях о радости, произошедшей в их семье, сообщает Zakon.kz.

По словам Жулдыз, сейчас в их доме особая атмосфера счастья: у детей школьные каникулы и теперь они помогают заботиться о новорожденной дочери Рабии Султан.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Момент, когда все в жизни ладится – благодарю Всевышнего", – подписала актриса семейное фото, на котором запечатлены все дети вместе.

В тот же день Жулдыз дополнила публикации новым видео, на котором запечатлен момент возвращения старшей дочери Сезим из Англии, где она учится.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Девочка вернулась домой без предупреждения. Это стало приятным сюрпризом для всей семьи.

Ранее казахстанский популярный певец Кайрат Нуртас 25 октября поделился в Instagram трогательным видео встречи со своей дочерью.