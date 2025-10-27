Дети Кайрата Нуртаса на каникулах растрогали Казнет
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская актриса и супруга певца Кайрата Нуртаса – Жулдыз Абдукаримова – рассказала в социальных сетях о радости, произошедшей в их семье, сообщает Zakon.kz.
По словам Жулдыз, сейчас в их доме особая атмосфера счастья: у детей школьные каникулы и теперь они помогают заботиться о новорожденной дочери Рабии Султан.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"Момент, когда все в жизни ладится – благодарю Всевышнего", – подписала актриса семейное фото, на котором запечатлены все дети вместе.
В тот же день Жулдыз дополнила публикации новым видео, на котором запечатлен момент возвращения старшей дочери Сезим из Англии, где она учится.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Девочка вернулась домой без предупреждения. Это стало приятным сюрпризом для всей семьи.
Ранее казахстанский популярный певец Кайрат Нуртас 25 октября поделился в Instagram трогательным видео встречи со своей дочерью.
