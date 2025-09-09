Дочь Кайрата Нуртаса отправили учиться за границу

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Семья казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса проводила старшую дочь Сезим за образованием в Англию. Об этом событии рассказала в Instagram супруга певца актриса Жулдыз Абдукаримова, сообщает Zakon.kz.

В Stories она опубликовала трогательные обращения: "Первая радость семьи! Дедушкина дочка, бабушкина роза, папин первенец, мамино счастье, опора для братьев и сестер, гордость учителей... Сегодня она уже повзрослела и встала на важный и ответственный путь знаний – стала студенткой! Пусть Всевышний будет ей помощником". В доме семьи родственники провожали Сезим теплыми пожеланиями и молитвами. Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial "Пусть ее путь будет светлым, пусть рядом всегда будут верные друзья. Аллах дарует удачу и хранит ее", – говорили близкие. Перед вылетом девушка получила благословение дедушек и бабушек – так казахстанцы традиционно отправляют детей жить самостоятельно. Подписчики Жулдыз и Кайрата не скрывают радости за семью. Ранее жена Кайрата Нуртаса показала первые кадры фотосессии пятого ребенка.

