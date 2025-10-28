Дочь актера, сыгравшего Полежайкина из "Папиных дочек", рассказала об ужасах жизни с ним

Многие помнят российского актера Михаила Казакова по роли добродушного Ильи Полежайкина из сериала "Папины дочки". Но, как оказалось, в жизни мужчина далек от экранного образа, сообщает Zakon.kz.

Два года назад Михаил Казаков развелся с женой Еленой. Супруги выглядели гармоничной парой, воспитывали двоих детей: дочь Викторию (удочеренную актером) и общего сына Мирослава, но вскоре после расставания родителей Виктория рассказала о домашнем насилии.

В ответ на это актер объявил, что девочка не родная его дочь, и отказался выплачивать алименты. С тех пор идут судебные разбирательства.

<br>

Недавно Виктория обратилась в редакцию программы "Пусть говорят" Первого канала, чтобы рассказать, как все было на самом деле. Выяснилось, что популярный актер держал семью в страхе.

"Все развивалось постепенно. Началось с психологического насилия. Всегда находился повод, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. Это было не только по отношению ко мне, а в первую очередь к маме. Мы с братом стали замечать, что Михаил с ней очень жесток. Неоднократно дело доходило до полиции. Отчима забирали в участок, через час-два он уже был дома, и тогда мы получали по полной. Предполагаю, он что-то употреблял. В адекватном состоянии ты не будешь ходить с дрелью по дому и сверлить стену над головой дочери. В один момент он начал искать несуществующих людей в шкафах, говорить, что мы кого-то прячем. Он впадал в какую-то паранойю", – вспоминала Виктория.

С особой ненавистью 37-летний Казаков говорит об отце бывшей супруги. Актер снял на камеру, как сжигает семейные фотографии, желая тестю умереть или увидеть смерть родных.

"Мы однажды убежали из дома, а наши вещи, фотографии – все осталось там. И вот такие видео он отправлял мне. Дедушка пытался защитить маму, укрыть у себя. А Михаил бегал за ней по дому с шампуром и пытался убить", – поделилась падчерица актера.

Как вспоминает девушка, он переворачивал мебель в доме, бил о них посуду. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник.

<br>

"Была ситуация – мы с братом делали бумажные самолетики. Мирослав тогда совсем маленьким был, у него что-то не получилось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже", – вспоминает девушка.

По словам Виктории, Михаил вел себя агрессивно на протяжении нескольких лет. Семья не раз находилась на грани развала. А в 2020-м случилось непредвиденное: Казаков стал жертвой несчастного случая.

Актер упал с пятого этажа, но, к счастью, остался жив, хотя и сильно покалечился – получил множественные переломы ног. Елена не бросила Михаила в тот трудный период, но когда он встал на костыли, все покатилось в ад.

Тем не менее, после развода Мирослав, несмотря на насилие в доме, принял решение остаться с отцом. По словам Виктории, у мальчика сработала защитная реакция.

