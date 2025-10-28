#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.13
624.88
6.64
Культура и шоу-бизнес

Дочь актера, сыгравшего Полежайкина из "Папиных дочек", рассказала об ужасах жизни с ним

Михаил Казаков из &quot;Папиных дочек&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 05:59 Фото: kinopoisk.ru
Многие помнят российского актера Михаила Казакова по роли добродушного Ильи Полежайкина из сериала "Папины дочки". Но, как оказалось, в жизни мужчина далек от экранного образа, сообщает Zakon.kz.

Два года назад Михаил Казаков развелся с женой Еленой. Супруги выглядели гармоничной парой, воспитывали двоих детей: дочь Викторию (удочеренную актером) и общего сына Мирослава, но вскоре после расставания родителей Виктория рассказала о домашнем насилии.

В ответ на это актер объявил, что девочка не родная его дочь, и отказался выплачивать алименты. С тех пор идут судебные разбирательства.

Недавно Виктория обратилась в редакцию программы "Пусть говорят" Первого канала, чтобы рассказать, как все было на самом деле. Выяснилось, что популярный актер держал семью в страхе.

"Все развивалось постепенно. Началось с психологического насилия. Всегда находился повод, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. Это было не только по отношению ко мне, а в первую очередь к маме. Мы с братом стали замечать, что Михаил с ней очень жесток. Неоднократно дело доходило до полиции. Отчима забирали в участок, через час-два он уже был дома, и тогда мы получали по полной. Предполагаю, он что-то употреблял. В адекватном состоянии ты не будешь ходить с дрелью по дому и сверлить стену над головой дочери. В один момент он начал искать несуществующих людей в шкафах, говорить, что мы кого-то прячем. Он впадал в какую-то паранойю", – вспоминала Виктория.

С особой ненавистью 37-летний Казаков говорит об отце бывшей супруги. Актер снял на камеру, как сжигает семейные фотографии, желая тестю умереть или увидеть смерть родных.

"Мы однажды убежали из дома, а наши вещи, фотографии – все осталось там. И вот такие видео он отправлял мне. Дедушка пытался защитить маму, укрыть у себя. А Михаил бегал за ней по дому с шампуром и пытался убить", – поделилась падчерица актера.

Как вспоминает девушка, он переворачивал мебель в доме, бил о них посуду. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник.

"Была ситуация – мы с братом делали бумажные самолетики. Мирослав тогда совсем маленьким был, у него что-то не получилось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже", – вспоминает девушка.

По словам Виктории, Михаил вел себя агрессивно на протяжении нескольких лет. Семья не раз находилась на грани развала. А в 2020-м случилось непредвиденное: Казаков стал жертвой несчастного случая.

Актер упал с пятого этажа, но, к счастью, остался жив, хотя и сильно покалечился – получил множественные переломы ног. Елена не бросила Михаила в тот трудный период, но когда он встал на костыли, все покатилось в ад.

Тем не менее, после развода Мирослав, несмотря на насилие в доме, принял решение остаться с отцом. По словам Виктории, у мальчика сработала защитная реакция.

Ранее мы писали о том, что сотни немцев вышли на акцию протеста против вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Нонна Гришаева рассказала, с кем из "папиных дочек" не перестала общаться после сериала
08:20, 05 февраля 2025
Нонна Гришаева рассказала, с кем из "папиных дочек" не перестала общаться после сериала
Звезда "Папиных дочек" показала лицо третьего ребенка, рожденного тайно
16:30, 13 мая 2025
Звезда "Папиных дочек" показала лицо третьего ребенка, рожденного тайно
Арзамасова шокировала зрителей сериала "Папины дочки"
05:25, 18 марта 2025
Арзамасова шокировала зрителей сериала "Папины дочки"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: