Двойник Макпал Жунусовой зажег в ночном клубе – певица в шоке и смеется
Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова узнала, что "от ее имени" выступают в ночном клубе, сообщает Zakon.kz.
Певица опубликовала в своем Instagram видео, на котором изображающая ее девушка поет и отплясывает на сцене увеселительного заведения.
"Вчера вечером в одном из ночных клубов Алматы я поздравляла с Днем Республики. Удивительно, что у нее на голове!" – подписала Жунусова кадры, сопроводив текст смеющимися смайликами. А в комментариях она предлагает найти эту девушку и попросить поделиться волосами.
Подписчики артистки тоже с юмором отреагировали на это событие:
- Молодые люди слушают, танцуют, и это отлично! Образ – огонь.
- Яркая пародия.
- Ты будешь первой певицей в истории, кто поет в ночном клубе.
- Молодежь росла на вашем творчестве, и, я думаю, это хорошо, что все танцевали и подпевали хором. Думаю, это дань уважения вашему творчеству.
- Это так круто, если молодежь подпевает.
- Я думала, это новый образ.
- Худоба вам не идет.
- Красивая пародия, это круто.
Ранее Макпал Жунусова объяснила, почему так и не вышла замуж после смерти мужа.
