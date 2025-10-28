Двойник Макпал Жунусовой зажег в ночном клубе – певица в шоке и смеется

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова узнала, что "от ее имени" выступают в ночном клубе, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала в своем Instagram видео, на котором изображающая ее девушка поет и отплясывает на сцене увеселительного заведения.

"Вчера вечером в одном из ночных клубов Алматы я поздравляла с Днем Республики. Удивительно, что у нее на голове!" – подписала Жунусова кадры, сопроводив текст смеющимися смайликами. А в комментариях она предлагает найти эту девушку и попросить поделиться волосами.

Подписчики артистки тоже с юмором отреагировали на это событие:

Молодые люди слушают, танцуют, и это отлично! Образ – огонь.

Яркая пародия.

Ты будешь первой певицей в истории, кто поет в ночном клубе.

Молодежь росла на вашем творчестве, и, я думаю, это хорошо, что все танцевали и подпевали хором. Думаю, это дань уважения вашему творчеству.

Это так круто, если молодежь подпевает.

Я думала, это новый образ.

Худоба вам не идет.

Красивая пародия, это круто.

Ранее Макпал Жунусова объяснила, почему так и не вышла замуж после смерти мужа.