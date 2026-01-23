Баян Алагузова с мужем и маленькими детьми покинула Казахстан
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 23 января поделилась в Instagram кадрами семейной прогулки в Гонконге, которые вызвали волну теплых откликов со стороны подписчиков, сообщает Zakon.kz.
На опубликованном видео она запечатлена вместе с супругом и детьми во время вечернего променада по городу.
На кадрах семья неспешно прогуливается по ухоженной территории: Баян и ее муж катят детскую коляску, наслаждаясь атмосферой мегаполиса. Видео сопровождается лаконичной подписью "Гонконг".
Публикация быстро собрала сотни комментариев. Подписчики отметили трогательность момента и гармонию в семье.
- Любуюсь!
- Милая и крепкая семья, пара. Детки счастливые от прекрасных родителей!
- Счастье может настигнуть в любом возрасте!
