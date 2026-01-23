#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова с мужем и маленькими детьми покинула Казахстан

Баян Алагузова, дети, Гонконг , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 22:06 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 23 января поделилась в Instagram кадрами семейной прогулки в Гонконге, которые вызвали волну теплых откликов со стороны подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео она запечатлена вместе с супругом и детьми во время вечернего променада по городу.

На кадрах семья неспешно прогуливается по ухоженной территории: Баян и ее муж катят детскую коляску, наслаждаясь атмосферой мегаполиса. Видео сопровождается лаконичной подписью "Гонконг".

Публикация быстро собрала сотни комментариев. Подписчики  отметили трогательность момента и гармонию в семье. 

  • Любуюсь!
  • Милая и крепкая семья, пара. Детки счастливые от прекрасных родителей!
  • Счастье может настигнуть в любом возрасте!

А ранее Игорь Николаев показал фотографии с Аллой Пугачёвой 10-летней давности. 

Айсулу Омарова
