Ксения Собчак "разнесла" номер в люксовом отеле Парижа

Российская журналистка Ксения Собчак прилетела в Париж и остановилась в одном из люксовых отелей. В нем журналистка устроила настоящий хаос, о чем честно сообщила подписчикам, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 43-летняя знаменитость показала, как теперь выглядит ее номер. В комнате везде разбросаны личные вещи Ксении, не заправлена постель. Сама Ксения не переживает насчет этого, так как для нее важнее прекрасный вид, открывающийся из окон.

"Мое утро – устроить страшный срач, выйти на террасу. Посмотрите, как у меня красиво. Вот такая у меня терраса, ну и как-то душевненько тут", – сонным голосом сообщила звезда подписчикам.

Ксения прилетела в столицу Франции несколько дней назад. Здесь знаменитость активно участвует в различных светских мероприятиях и щеголяет в модных образах.

