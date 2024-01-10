Угрожали и вымогали деньги: уголовное дело о смерти студента из Щучинска направили в суд

Резонансное уголовное дело о гибели студента в Бурабае направили в суд, сообщает Zakon.kz.

"Уголовное дело о смерти студента в Бурабае направили в суд", – рассказали в ДП Акмолинской области.

Также в полиции отметили, что по ст. 293 УК РК "Хулиганство" и ст. 194 УК РК "Вымогательство" – подозреваемых 11 человек, из них 10 человек под стражей и один несовершеннолетний.

7 октября 2023 года стало известно, что на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз в Акмолинской области обнаружено тело. Как оказалось, погибшим является студент. В полиции тогда заявили, что начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Позднее в Сети появилось видеообращение матери погибшего студента к президенту и главе МВД.

Женщина заявила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству. Также, по ее мнению, в городе орудует ОПГ. В заключении она попросила Касым-Жомарта Токаева помочь разобраться и прекратить вымогательства.

Глава государства отреагировал на обращение матери погибшего студента в Щучинске и поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели молодого человека. По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, также дополнительно возбудили уголовные дела по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194 части 2 УК РК о вымогательстве у него денежных средств.