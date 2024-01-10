Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Угрожали и вымогали деньги: уголовное дело о смерти студента из Щучинска направили в суд

Угрожали и вымогали деньги: уголовное дело о смерти студента из Щучинска направили в суд Фото: Zakon.kz
Резонансное уголовное дело о гибели студента в Бурабае направили в суд, сообщает Zakon.kz.
"Уголовное дело о смерти студента в Бурабае направили в суд", – рассказали в ДП Акмолинской области.

Также в полиции отметили, что по ст. 293 УК РК "Хулиганство" и ст. 194 УК РК "Вымогательство" – подозреваемых 11 человек, из них 10 человек под стражей и один несовершеннолетний.

7 октября 2023 года стало известно, что на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз в Акмолинской области обнаружено тело. Как оказалось, погибшим является студент. В полиции тогда заявили, что начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Позднее в Сети появилось видеообращение матери погибшего студента к президенту и главе МВД.

Женщина заявила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству. Также, по ее мнению, в городе орудует ОПГ. В заключении она попросила Касым-Жомарта Токаева помочь разобраться и прекратить вымогательства.

Глава государства отреагировал на обращение матери погибшего студента в Щучинске и поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели молодого человека. По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, также дополнительно возбудили уголовные дела по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194 части 2 УК РК о вымогательстве у него денежных средств.

Читайте также

Житель Астаны заказал убийство родственницы жены за 10 млн
Житель Астаны заказал убийство родственницы жены за 10 млн
Заместитель акима Павлодарской области попал в ДТП
Заместитель акима Павлодарской области пострадал в ДТП
Убийства и вымогательства: 15 особо опасных ОПГ ликвидировали в Казахстане
Убийства и вымогательства: 15 особо опасных ОПГ ликвидировали в Казахстане
Анастасия Стативкина
Акмолинская область Бурабай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: