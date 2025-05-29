Кайрат Нуртас "взорвал" Сеть танцем с дочерью

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас "засветился" в REELS своей дочери Алау, сообщает Zakon.kz.

Девочка любит танцевать и снимает много коротких роликов. Как правило, компанию ей составляют подружки. В новом видео Алау решила однозначно сразить аудиторию, подключив звездного отца, который с задором повторил все движения.

"My daddy", – коротко подписала она ролик, отметив Кайрата Нуртаса.

Видео, конечно же, "взорвало" аудиторию. В комментариях посыпались восторженные отзывы и просто позитивные реакции. Хотя кто-то отметил, что Кайрату нужно бы поучиться танцам у дочки.

Твой папа молодой.

Ну вы БОМБАНУЛИ, это зажигательно.

Пора брать уроки танцев у Алауки.

Вот, папуля, уже и замена есть. Прекрасно танцует Алау. А вам с мамочкой растить своих птенчиков и радоваться их успехам.

Алаука, пора на подтанцовку проситься к папе.

Лучшие танцоры.

Кайрош – красавчик.

Невероятно красиво получилось. Учись, папаша, какая она крутая, в такт исполнения, а движения пластичные.

23 мая 2025 года в звездной семье было значимое событие – старшая дочь Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой окончила 11-й класс. Именитые родители присутствовали на важном событии и поделились кадрами с выпускного дня с подписчиками.