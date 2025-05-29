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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас "взорвал" Сеть танцем с дочерью

казахстанский певец Кайрат Нуртас с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 14:40 Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас "засветился" в REELS своей дочери Алау, сообщает Zakon.kz.

Девочка любит танцевать и снимает много коротких роликов. Как правило, компанию ей составляют подружки. В новом видео Алау решила однозначно сразить аудиторию, подключив звездного отца, который с задором повторил все движения.

"My daddy", – коротко подписала она ролик, отметив Кайрата Нуртаса.

Видео, конечно же, "взорвало" аудиторию. В комментариях посыпались восторженные отзывы и просто позитивные реакции. Хотя кто-то отметил, что Кайрату нужно бы поучиться танцам у дочки.

  • Твой папа молодой.
  • Ну вы БОМБАНУЛИ, это зажигательно.
  • Пора брать уроки танцев у Алауки.
  • Вот, папуля, уже и замена есть. Прекрасно танцует Алау. А вам с мамочкой растить своих птенчиков и радоваться их успехам.
  • Алаука, пора на подтанцовку проситься к папе.
  • Лучшие танцоры.
  • Кайрош – красавчик.
  • Невероятно красиво получилось. Учись, папаша, какая она крутая, в такт исполнения, а движения пластичные.

23 мая 2025 года в звездной семье было значимое событие – старшая дочь Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой окончила 11-й класс. Именитые родители присутствовали на важном событии и поделились кадрами с выпускного дня с подписчиками.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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