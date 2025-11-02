#Народный юрист
События

В Риме установили бюст Абая

бюст Абая, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 11:28 Фото: акимат области Абай
В рамках празднования 180-летия великого мыслителя в столице Италии Риме установили бюст Абая, сообщает Zakon.kz.

В проекте приняли активное участие акимат области Абай и меценаты региона, обеспечившие полную финансовую и организационную поддержку установке памятника, сообщили в акимате региона.

Бюст, выполненный из мрамора, установлен в парке Вилла Грациоли в Риме. Автор произведения – известный скульптор из Семея Нурбол Калиев, ранее создавший памятники "Абай ұлдарымен", а также монумент "Ұстаз бен шәкірт", посвященный Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, посол РК в Италии Ерболат Сембаев, а также представители итальянской интеллигенции и официальная казахстанская делегация.

"Появление образа великого Абая именно в Риме символизирует духовный мост между культурами и цивилизациями. Наследие Абая Кунанбаева высоко ценится во всем мире. Памятники и бюсты великому поэту установлены во многих крупнейших городах и столицах мира, среди которых Ташкент, Москва, Казань, Бишкек, Пекин, Каир, Будапешт, Тегеран, Анкара, Стамбул, Нью-Дели, Женева, Париж, Ренн, Сараево, Тбилиси, Берлин, Сеул, Харьков, Баку и Рио-де-Жанейро", – говорится в сообщении акимата области Абай.

В этом году отмечается 180-летие Абая Кунанбаева. Как мыслитель стал символом казахской идентичности – читайте в статье.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
