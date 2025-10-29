Казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа

Казахстанский исполнитель Александр Лим, более известный как Alex Lim, показал фрагмент клипа на песню, которую ему написал российский композитор Игорь Крутой. Певец также обратился к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.

О том, что 71-летний маэстро написал песню для казахстанца, стало известно на прошлой неделе 24 октября 2025 года.

Накануне, 28 октября, Alex Lim опубликовал в Instagram фрагменты клипа на новую песню.

"Ждете? Я очень жду премьеры песни и клипа. Уже совсем скоро выйдет новая песня "Вокзал" и сразу же клип", – написал под публикацией Лим, обращаясь к подписчикам.

Ответа от них певцу долго ждать не пришлось. Фолловеры написали, что ждут выхода новой песни и клипа к ней с нетерпением:

"Ждем с нетерпением".

"Это круто, поклон маэстро"

"Ждем! Чувствую, будет на повторе в моем плейлисте".

"Жду с нетерпением, очень красивая песня с голосом Алекса Лима и клип красивый!"

"Как все круто сложилось в этой песне! И музыка, и голос, и образ…Превосходно! Хочется слушать и слушать".

"Вокальные данные Александра Лима намного шире, чем позволяет эта, хоть и хорошая, песня. Тембр голоса Александра Лима – огонь, тут нужен забойный хит! Но движение уже пошло и это радует! Пусть как можно больше людей услышат нашего казахстанского бриллианта! Давно слушаем, восхищаемся".

Отметим, что в конце августа Александр Лим стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025", который проходил в Казани. Подробнее об этом – здесь.