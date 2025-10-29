Казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа
Фото: Instagram/newwave_official
Казахстанский исполнитель Александр Лим, более известный как Alex Lim, показал фрагмент клипа на песню, которую ему написал российский композитор Игорь Крутой. Певец также обратился к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.
О том, что 71-летний маэстро написал песню для казахстанца, стало известно на прошлой неделе 24 октября 2025 года.
Накануне, 28 октября, Alex Lim опубликовал в Instagram фрагменты клипа на новую песню.
"Ждете? Я очень жду премьеры песни и клипа. Уже совсем скоро выйдет новая песня "Вокзал" и сразу же клип", – написал под публикацией Лим, обращаясь к подписчикам.
Ответа от них певцу долго ждать не пришлось. Фолловеры написали, что ждут выхода новой песни и клипа к ней с нетерпением:
- "Ждем с нетерпением".
- "Это круто, поклон маэстро"
- "Ждем! Чувствую, будет на повторе в моем плейлисте".
- "Жду с нетерпением, очень красивая песня с голосом Алекса Лима и клип красивый!"
- "Как все круто сложилось в этой песне! И музыка, и голос, и образ…Превосходно! Хочется слушать и слушать".
- "Вокальные данные Александра Лима намного шире, чем позволяет эта, хоть и хорошая, песня. Тембр голоса Александра Лима – огонь, тут нужен забойный хит! Но движение уже пошло и это радует! Пусть как можно больше людей услышат нашего казахстанского бриллианта! Давно слушаем, восхищаемся".
Материал по теме
"Я очень сильно люблю": Игорь Крутой обратился к поклонникам и получил реакцию от жены
Отметим, что в конце августа Александр Лим стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025", который проходил в Казани. Подробнее об этом – здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript