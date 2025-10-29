#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Культура и шоу-бизнес

Казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа

певец Alex Lim, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 20:21 Фото: Instagram/newwave_official
Казахстанский исполнитель Александр Лим, более известный как Alex Lim, показал фрагмент клипа на песню, которую ему написал российский композитор Игорь Крутой. Певец также обратился к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.

О том, что 71-летний маэстро написал песню для казахстанца, стало известно на прошлой неделе 24 октября 2025 года.

Накануне, 28 октября, Alex Lim опубликовал в Instagram фрагменты клипа на новую песню.

"Ждете? Я очень жду премьеры песни и клипа. Уже совсем скоро выйдет новая песня "Вокзал" и сразу же клип", – написал под публикацией Лим, обращаясь к подписчикам.

Ответа от них певцу долго ждать не пришлось. Фолловеры написали, что ждут выхода новой песни и клипа к ней с нетерпением:

  • "Ждем с нетерпением".
  • "Это круто, поклон маэстро"
  • "Ждем! Чувствую, будет на повторе в моем плейлисте".
  • "Жду с нетерпением, очень красивая песня с голосом Алекса Лима и клип красивый!"
  • "Как все круто сложилось в этой песне! И музыка, и голос, и образ…Превосходно! Хочется слушать и слушать".
  • "Вокальные данные Александра Лима намного шире, чем позволяет эта, хоть и хорошая, песня. Тембр голоса Александра Лима – огонь, тут нужен забойный хит! Но движение уже пошло и это радует! Пусть как можно больше людей услышат нашего казахстанского бриллианта! Давно слушаем, восхищаемся".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 20:21
"Я очень сильно люблю": Игорь Крутой обратился к поклонникам и получил реакцию от жены

Отметим, что в конце августа Александр Лим стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025", который проходил в Казани. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Игорь Крутой написал песню для казахстанца
20:11, 24 октября 2025
Игорь Крутой написал песню для казахстанца
"Нереальная": молодая героиня в клипе 71-летнего Игоря Крутого покорила поклонников маэстро
17:46, 16 октября 2025
"Нереальная": молодая героиня в клипе 71-летнего Игоря Крутого покорила поклонников маэстро
Игорь Крутой показал 21-летнюю дочь
13:18, 19 июля 2024
Игорь Крутой показал 21-летнюю дочь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: