Солистка группы "Город 312" впервые после инсульта вышла на сцену

Впервые за два года и семь месяцев певица группы, известная всем под псевдонимом Ая, вышла на сцену после перенесенного инсульта, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись фрагмента юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон" с участием Светланы Назаренко группа опубликовала 30 октября на своей странице в социальных сетях. Вместе с солисткой коллектива Дианой Макаровой она исполнила культовую песню "Останусь", которая запомнилась по фильму Тимура Бекмамбетова "Дневной дозор".

"Впервые за три года Ая вышла на сцену", – говорится в сообщении группы.

Однако она восстановилась еще не полностью, поэтому для выступления певицу вывозили на сцену в инвалидном кресле.

Ранее на шоу Андрея Малахова певица поделилась, что минимум трижды перенесла COVID на ногах и однажды слегла с поражением легких на 25%. COVID повлиял на кровь артистки, у нее начали образовываться тромбы, что в итоге привело к обширному инсульту.

