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Глюкоза впервые вышла на сцену после скандального выступления

Глюкоза впервые вышла на сцену после скандального выступления, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 10:48 Фото: Instagram/glukozamusic
Оскандалившаяся российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) впервые вышла на сцену, сообщает Zakon.kz.

Кадрами выступления исполнительницы хита "Невеста" поделился МУЗ-ТВ.

"Впервые после неудавшегося концерта Глюкоза выступила на DREAM FEST 2024", – следует из описания.

Пользователей Сети возмутило, что, несмотря на скандал, 38-летнюю певицу продолжают приглашать на концерты. Им не понравилось и это выступление артистки:

  • "Почему ее еще приглашают после такого отношения к зрителям".
  • "Песню писала себе под кайфом? Ни слова, не музыка непонятны".
  • "Опять под кайфом? Задымили, чтобы не видно было ее состояние?"
  • "И этим она сказала: "Чихать хотела на ваши комментарии, несите мне деньги".

Напомним, 20 июля 2024 года Глюкоза шокировала зрителей своим поведением на концерте в Красноярске. В Сети распространили кадры, на которых певица задавала странные вопросы зрителям, трогала себя за интимные места и не попадала в ноты.

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22 июля Наталья Чистякова-Ионова прервала молчание, и извинилась за свое поведение на вызвавшем резонанс концерте в Красноярске.

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