Глюкоза впервые вышла на сцену после скандального выступления
Кадрами выступления исполнительницы хита "Невеста" поделился МУЗ-ТВ.
"Впервые после неудавшегося концерта Глюкоза выступила на DREAM FEST 2024", – следует из описания.
Пользователей Сети возмутило, что, несмотря на скандал, 38-летнюю певицу продолжают приглашать на концерты. Им не понравилось и это выступление артистки:
- "Почему ее еще приглашают после такого отношения к зрителям".
- "Песню писала себе под кайфом? Ни слова, не музыка непонятны".
- "Опять под кайфом? Задымили, чтобы не видно было ее состояние?"
- "И этим она сказала: "Чихать хотела на ваши комментарии, несите мне деньги".
Напомним, 20 июля 2024 года Глюкоза шокировала зрителей своим поведением на концерте в Красноярске. В Сети распространили кадры, на которых певица задавала странные вопросы зрителям, трогала себя за интимные места и не попадала в ноты.
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