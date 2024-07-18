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Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене

Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 11:36 Фото: Instagram/victoriabeckham/desp1navandi
Известная греческая певица Деспина Ванди отказалась выступать на сцене в городе Чешме в Турции из-за размещенных на сцене флага страны и портрета Кемаля Ататюрка, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости с ссылкой на турецкие и греческие СМИ.

Певица должна была появиться на благотворительном концерте, организованном Турецким фондом образования. Однако перед ее выходом президент филиала заявила об отмене выступления исполнительницы, отметив, что стоимость билетов будет зрителям возмещена.

Затем на сцену вышла мэр города Лал Денизли, заявившая, что Деспина Ванди не вышла на сцену, "потому что она хочет, чтобы спустили турецкий флаг и плакат Ататюрка". Мэр попросила зрителей не "освистывать" певицу, потому что "она из тех людей, на которых не стоит тратить свое дыхание".

"Мы принесли в жертву множество мучеников, чтобы завоевать эти земли, и мы – люди, которые верят, что братство и вечная дружба всегда победят", – сказала мэр.

Она добавила, что "эта дама должна немедленно покинуть пределы этого города".

Греческие СМИ заявили о "провокации турок", пытавшихся "придать политическую окраску музыкальному событию, украсить сцену, на которой должна была выступить певица, турецкими флагами и плакатами Кемаля Ататюрка без какой-либо предварительной информации и консультаций".

Деспина Ванди в соцсетях также заявила, что организаторы изменили формат мероприятия и превратили его в политическое, поэтому ее участие в концерте не представлялось возможным.

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