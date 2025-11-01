Возвращение Ирины Болгар: Павлу Дурову советуют не расслабляться

Бывшая возлюбленная Павла Дурова возобновила свои сообщения в Instagram спустя полгода, сообщает Zakon.kz.

Год назад Ирина устроила грандиозный скандал. Тогда женщина заявляла, что лишила экс-бойфренда родительских прав на их общих детей и прозрачно намекала Дурову вернуть доступ к счетам. После Болгар надолго затихла, а на днях неожиданно вернулась в Instagram с новыми обвинениями.

Триггером стало завещание Павла Дурова с намерением распределить наследство между всеми своими детьми с отложенным платежом в 30 лет.

"Недавно узнала о заявлении Павла Дурова о его завещании. Теперь, похоже, он планирует отложить наследство нашим детям на 30 лет и разделить его на всех своих биологических потомков, включая родившихся по донорским программам. Наши дети — несовершеннолетние. Они не могут жить 30 лет без поддержки. Теперь Павел Дуров больше не обеспечивает детей и публично отрицает, что когда-либо был со мной парой, но наши дети помнят наш предыдущий дом и годы, которые мы прожили в семье", – написала Болгар.

В Сети женщину встретили без энтузиазма. Один за другим комментарии изобиловали неприязнью к ней.

Второй год подряд Ирина активизируется осенью: посмотрим, далеко ли она зайдет на этот раз.

Ничего сенсационного: переливает из пустого в порожнее.

Зря этот сериал продлили на второй сезон. Он еще в первом себя изжил.

То есть предыдущего транша хватило на полгода молчания?

