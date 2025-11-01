#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Умер голливудский оператор, снявший "Терминатора" и "Привидение" с Патриком Суэйзи

умер известный голливудский оператор, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 21:39 Фото: pixabay
В возрасте 89 лет в Лос-Анджелесе скончался номинированный на премию "Оскар" кинооператор Адам Гринберг, сообщает Zakon.kz.

Изданию Ynet информацию подтвердила дочь Гринберга Нета.

"Мой отец оставил после себя огромный след и пустоту не только в кинематографе, но и в семье. Он оставил нас, но мы его не забудем", – сказала она.

Гринберг родился в Кракове (Польша), вырос в Тель-Авиве и начал кинокарьеру в Израиле. В 1980 году Гринберга пригласили на съемки фильма режиссера Сэмюэля Фуллера "Большая красная единица". Работа над этой высокобюджетной военной картиной открыла ему дорогу в крупные голливудские студии.

В Голливуде, помимо двух картин серии "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером, он также снял фильмы "Трое мужчин и младенец", "Тернер и Хуч", "Привидение" с Патриком Суэйзи и другие.

"После 30 лет трехчасового сна в сутки, когда кино видишь даже во сне, наступает момент, когда это становится невозможным. В то же время, естественно, мне стало поступать меньше хороших предложений. Я не молодею", – объяснял Гринберг 12 лет назад завершение операторской карьеры.

Ранее сообщалось, что умер писатель и заслуженный деятель Казахстана Максат Таж-Мурат.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: