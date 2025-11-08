#Народный юрист
Мир

Умер Джеймс Уотсон, соавтор открытия структуры ДНК

Джеймс Уотсон, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 09:53 Фото: wikipedia
Джеймс Уотсон, один из лауреатов Нобелевской премии за открытие структуры ДНК, скончался в возрасте 97 лет после непродолжительной болезни, сообщает Zakon.kz.

О кончине ученого сообщили в лаборатории Колд-Спринг-Харбор, где он проработал большую часть жизни, пишет CNN.

Уотсон вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом в 1953 году определил структуру двойной спирали ДНК – открытие, ставшее одним из важнейших в истории науки. За него они получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году.

После Нобелевской премии Уотсон возглавил лабораторию Колд-Спринг-Харбор, превратив ее в один из ведущих центров молекулярной биологии. Он также стал первым директором проекта "Геном человека".

В 2014 году Уотсон продал свою Нобелевскую медаль, направив средства на научные исследования. Медаль купил российский миллиардер Алишер Усманов, который позже вернул награду ученому.

Однако поздние годы омрачили его репутацию. Из-за серии расистских и сексистских высказываний, не подкрепленных наукой, он лишился всех почетных званий и должностей.

Несмотря на споры, имя Уотсона навсегда будет связано с фундаментальным открытием, определившим облик современной генетики.

