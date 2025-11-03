#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Культура и шоу-бизнес

Сын Батырхана Шукенова поделился воспоминаниями об отце

Сын Батырхана Шукенова рассказал о своей миссии, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 07:00 Фото: скриншот видео
Единственный сын покойного певца и музыканта Батырхана Шукенова – Максут поделился с журналистами воспоминаниями о своем отце, сообщает Zakon.kz.

Сам Батырхан скончался в 2015 году в возрасте 52 лет от сердечного приступа. Максут Шукенов пошел по стопам отца и тоже стал музыкантом. Молодой человек посетил на днях телеканал "Евразия", где дал интервью ведущим программы "Доброе утро, Казахстан".

"Каким был Батырхан дома, как отец?" – спросили они у Максута.

Парень ответил, что отец дома он был очень спокойным человеком, но часто приходил сильно уставшим. В семье к этому относились с пониманием.

"Дома он отдыхал, расслаблялся. Садился за фортепиано и исполнял красивые песни. Все эти воспоминания у меня сохранились. Он был очень добрым и сильным отцом", – рассказал Максут Шукенов.

На вопросы о себе, Максут рассказал о собственном пути в музыке, вдохновении и о том, как звучание становится мостом между поколениями. В планах у парня – восстановить музыкальный архив своего известного отца и сохранить это наследие.

А жена популярного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса рассказала об отдыхе в Японии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Концерт памяти Батырхана Шукенова прошел в Астане
06:00, 23 мая 2025
Концерт памяти Батырхана Шукенова прошел в Астане
"Твои шаги" Батырхана Шукенова на корейском языке восхитили пользователей Сети
14:19, 27 февраля 2023
"Твои шаги" Батырхана Шукенова на корейском языке восхитили пользователей Сети
Леонид Агутин в Алматы посетил могилу Батырхана Шукенова
09:25, 18 ноября 2024
Леонид Агутин в Алматы посетил могилу Батырхана Шукенова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: