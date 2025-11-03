Сын Батырхана Шукенова поделился воспоминаниями об отце

Единственный сын покойного певца и музыканта Батырхана Шукенова – Максут поделился с журналистами воспоминаниями о своем отце, сообщает Zakon.kz.

Сам Батырхан скончался в 2015 году в возрасте 52 лет от сердечного приступа. Максут Шукенов пошел по стопам отца и тоже стал музыкантом. Молодой человек посетил на днях телеканал "Евразия", где дал интервью ведущим программы "Доброе утро, Казахстан".

"Каким был Батырхан дома, как отец?" – спросили они у Максута.

Парень ответил, что отец дома он был очень спокойным человеком, но часто приходил сильно уставшим. В семье к этому относились с пониманием.

"Дома он отдыхал, расслаблялся. Садился за фортепиано и исполнял красивые песни. Все эти воспоминания у меня сохранились. Он был очень добрым и сильным отцом", – рассказал Максут Шукенов.

На вопросы о себе, Максут рассказал о собственном пути в музыке, вдохновении и о том, как звучание становится мостом между поколениями. В планах у парня – восстановить музыкальный архив своего известного отца и сохранить это наследие.

