Культура и шоу-бизнес

42-летняя Алсу после развода перестала скрывать своего младшего сына

Алсу, сын, дети, развод , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 21:10 Фото: instagram/alsou_a
42-летняя российская певица Алсу поделилась в соцсетях трогательным видео со своим младшим сыном Рафаэлем – редким гостем в ее публичной жизни, сообщает Zakon.kz.

Артистка 13 ноября на своей странице в Instagram опубликовала кадры с репетиции предстоящего концерта в зале "Москва".

На видео Алсу исполняет песню "Табу" – дуэт с Еленой Власовой, ставший символом ее новой главы после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. В какой-то момент девятилетний Рафаэль, наблюдавший за мамой, отложил планшет и подпел вместе с ней.

"Самый большой поклонник Елены Власовой и песни "Табу" уже вовсю готовится к маминому концерту. Не пропускает репетиции", – написала певица.

Звезда воспитывает троих детей от бывшего мужа Яна Абрамова – 19-летнюю Сафину, 17-летнюю Микеллу и 9-летнего Рафаэля. Старшая дочь предпочитает оставаться вне публичного внимания, а Микелла идет по стопам матери и активно выступает. Младшего сына Алсу долгое время не показывала публике.

Ранее популярный российский композитор Игорь Крутой ответил на вопросы, касающиеся всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.

Айсулу Омарова
