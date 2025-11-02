#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Культура и шоу-бизнес

Певица Ёлка убрала из популярной песни упоминание аэропорта Борисполь

Певица Ёлка изменила слова в песне Прованс, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 04:14 Фото: Facebook/elkasinger
Во время выступления на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве певица изменила слова припева песни "Прованс", сообщает Zakon.kz.

Борисполь – международный аэропорт в Киеве. Сама исполнительница Елизавета Иванцив, выступающая под сценическим псевдонимом Елка, родилась в Ужгороде Закарпатской области Украины. Что касается хита "Прованс", то он принес ей славу еще в 2011 году.

В видео с трансляции от 2 ноября слышно, что вместо привычного напева "завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте" певица спела "завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

"Трек, ставший лауреатом Первой Премии в 2011 году, до сих пор остается в тренде! На юбилейном концерте Национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон" Ёлка вновь подарила зрителям отличное настроение!" – говорится в сообщении организаторов.

Днем ранее впервые за два года и семь месяцев певица группы "Город 312", известная всем под псевдонимом Ая, вышла на сцену после перенесенного инсульта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Алсу ответила на вопросы поклонников о своей беременности
16:47, 14 декабря 2024
Алсу ответила на вопросы поклонников о своей беременности
Танцующая на берегу океана Кристина Орбакайте завоевала поклонников
11:53, 19 декабря 2024
Танцующая на берегу океана Кристина Орбакайте завоевала поклонников
Оперная певица исполнила песню Димаша на песенном конкурсе
04:34, 09 июня 2023
Оперная певица исполнила песню Димаша на песенном конкурсе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: