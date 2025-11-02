Певица Ёлка убрала из популярной песни упоминание аэропорта Борисполь

Во время выступления на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве певица изменила слова припева песни "Прованс", сообщает Zakon.kz.

Борисполь – международный аэропорт в Киеве. Сама исполнительница Елизавета Иванцив, выступающая под сценическим псевдонимом Елка, родилась в Ужгороде Закарпатской области Украины. Что касается хита "Прованс", то он принес ей славу еще в 2011 году.

В видео с трансляции от 2 ноября слышно, что вместо привычного напева "завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте" певица спела "завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

"Трек, ставший лауреатом Первой Премии в 2011 году, до сих пор остается в тренде! На юбилейном концерте Национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон" Ёлка вновь подарила зрителям отличное настроение!" – говорится в сообщении организаторов.

Днем ранее впервые за два года и семь месяцев певица группы "Город 312", известная всем под псевдонимом Ая, вышла на сцену после перенесенного инсульта.