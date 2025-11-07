Бывшая жена отреагировала на заявление Турсынбека Кабатова про блокировку детей
Ранее Муканова рассказала, что шоумен заблокировал ее и их совместных пятерых детей. Но Кабатов опроверг слова бывшей жены и заявил, что никогда не блокировал своих детей, и что он рядом с ними.
3 ноября 2025 года Молдир анонсировала в своем Instagram выход новой песни под названием "Өтірік", что в переводе с казахского означает "Ложь".
Одна из подписчиц под публикацией осудила действия Турсынбека: "Еще вышел в Stories и заявил, что не блокировал детей".
"Ответ на это – название песни", – ответила подписчице Муканова, имея в виду, что бывший муж лжет.
Фото: Instagram/moldir.mt
Отметим, что Кабатов и Муканова поженились в августе 2003 года и прожили в браке более 20 лет.
У бывших супругов есть пятеро детей: три дочери и два сына.
1 ноября 2025 года Молдир Муканова дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о браке с известным юмористом и шоуменом Турсынбеком Кабатовым. Она подтвердила слухи, которые давно гуляли в Казнете: "Да, мы развелись. Это было непросто, но жизнь продолжается". Также актриса подтвердила, что у Кабатова есть любовница, с которой он ездил за границу, будучи женатым. По словам Мукановой, Турсынбек купил ей квартиру, машину, бриллианты, шубу.
Позднее Молдир Муканова объяснила, почему 14 лет молчала о существовании любовницы и не разводилась с Турсынбеком Кабатовым. По ее словам, она не теряла надежды.