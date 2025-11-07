Бывшая жена отреагировала на заявление Турсынбека Кабатова про блокировку детей

Казахстанская актриса, продюсер и начинающая певица Молдир Муканова прокомментировала заявление экс-супруга Турсынбека Кабатова, связанное с их детьми, сообщает Zakon.kz.

Ранее Муканова рассказала, что шоумен заблокировал ее и их совместных пятерых детей. Но Кабатов опроверг слова бывшей жены и заявил, что никогда не блокировал своих детей, и что он рядом с ними.

3 ноября 2025 года Молдир анонсировала в своем Instagram выход новой песни под названием "Өтірік", что в переводе с казахского означает "Ложь".

Одна из подписчиц под публикацией осудила действия Турсынбека: "Еще вышел в Stories и заявил, что не блокировал детей".

"Ответ на это – название песни", – ответила подписчице Муканова, имея в виду, что бывший муж лжет.