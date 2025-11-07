#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Бывшая жена отреагировала на заявление Турсынбека Кабатова про блокировку детей

продюсер Молдир Муканова, шоумен Турсынбек Кабатов, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 14:53 Фото: Instagram/moldir.mt, Instagram/tursynbek_kabatov_resmi
Казахстанская актриса, продюсер и начинающая певица Молдир Муканова прокомментировала заявление экс-супруга Турсынбека Кабатова, связанное с их детьми, сообщает Zakon.kz.

Ранее Муканова рассказала, что шоумен заблокировал ее и их совместных пятерых детей. Но Кабатов опроверг слова бывшей жены и заявил, что никогда не блокировал своих детей, и что он рядом с ними.

3 ноября 2025 года Молдир анонсировала в своем Instagram выход новой песни под названием "Өтірік", что в переводе с казахского означает "Ложь".

Одна из подписчиц под публикацией осудила действия Турсынбека: "Еще вышел в Stories и заявил, что не блокировал детей".

"Ответ на это – название песни", – ответила подписчице Муканова, имея в виду, что бывший муж лжет.

Фото: Instagram/moldir.mt

Отметим, что Кабатов и Муканова поженились в августе 2003 года и прожили в браке более 20 лет.

У бывших супругов есть пятеро детей: три дочери и два сына.

1 ноября 2025 года Молдир Муканова дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о браке с известным юмористом и шоуменом Турсынбеком Кабатовым. Она подтвердила слухи, которые давно гуляли в Казнете: "Да, мы развелись. Это было непросто, но жизнь продолжается". Также актриса подтвердила, что у Кабатова есть любовница, с которой он ездил за границу, будучи женатым. По словам Мукановой, Турсынбек купил ей квартиру, машину, бриллианты, шубу.

Позднее Молдир Муканова объяснила, почему 14 лет молчала о существовании любовницы и не разводилась с Турсынбеком Кабатовым. По ее словам, она не теряла надежды.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
