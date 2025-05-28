На жену Турсынбека Кабатова накинулись хейтеры, но ее защитили

Накануне, 27 мая 2025 года, супруга известного казахстанского шоумена Турсынбека Кабатова дебютировала как ведущая. Молдир Мукан вместе с журналисткой Динарой Сатжан провели конкурс "Алтын Ханым", который организовала продюсер Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

Сатжан в своем Instagram опубликовала несколько совместных видео с женой Кабатова.

Под публикациями подписчики Динары и Молдир оставили сотни комментариев, которые получились неоднозначными. Хейтеры прошлись по фигуре, внешности и поведению Мукан, но преданные поклонники встали на ее защиту:

"У Динары фигура – огонь".

"Каждый красив по-своему. Молодцы".

"Молдир нужно похудеть, рядом с Динарой полная".

"Молдир просто неестественная, поэтому многим не нравится".

"Все равно Динара – яркая, легкая, а Молдир – зажатая, немного неуверенная".

"Молячка, твоя энергия... Ты достойна еще больших сцен! Все тебе идет. Ты – огонь. Я за тебя так рада".

"Две леди, от которых невозможно отвести взгляд – красота, уверенность и стиль в одном кадре. Просто шикарные".

"Обожаю Молдир. Лицо такое детское, очень приятное! Мама 4-х детей! Респект! Что бы ни делала она, все ей к лицу. Такая прикольная, веселая, с лица улыбка не сходит, не наигранная улыбка, от души всегда! Оставайтесь всегда такой же!"

"Всем тем, кто пишут хейт Молдир, скажу, что не слежу за ней, знала ее лишь как жену Турсынбека, но вчера я посмотрела на нее другими глазами. Она великолепно впервые провела такого уровня конкурс и была ведущей просто сногсшибательной! Дикция, голос просто, причем наравне с профессионалом своего дела Динарой Сатжан наравне!"

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