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Культура и шоу-бизнес

На жену Турсынбека Кабатова накинулись хейтеры, но ее защитили

На жену Турсынбека Кабатова накинулись хейтеры, но ее защитили, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 17:43 Фото: Instagram/moldir.mt
Накануне, 27 мая 2025 года, супруга известного казахстанского шоумена Турсынбека Кабатова дебютировала как ведущая. Молдир Мукан вместе с журналисткой Динарой Сатжан провели конкурс "Алтын Ханым", который организовала продюсер Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

Сатжан в своем Instagram опубликовала несколько совместных видео с женой Кабатова.

Под публикациями подписчики Динары и Молдир оставили сотни комментариев, которые получились неоднозначными. Хейтеры прошлись по фигуре, внешности и поведению Мукан, но преданные поклонники встали на ее защиту:

  • "У Динары фигура – огонь".
  • "Каждый красив по-своему. Молодцы".
  • "Молдир нужно похудеть, рядом с Динарой полная".
  • "Молдир просто неестественная, поэтому многим не нравится".
  • "Все равно Динара – яркая, легкая, а Молдир – зажатая, немного неуверенная".
  • "Молячка, твоя энергия... Ты достойна еще больших сцен! Все тебе идет. Ты – огонь. Я за тебя так рада".
  • "Две леди, от которых невозможно отвести взгляд – красота, уверенность и стиль в одном кадре. Просто шикарные".
  • "Обожаю Молдир. Лицо такое детское, очень приятное! Мама 4-х детей! Респект! Что бы ни делала она, все ей к лицу. Такая прикольная, веселая, с лица улыбка не сходит, не наигранная улыбка, от души всегда! Оставайтесь всегда такой же!"
  • "Всем тем, кто пишут хейт Молдир, скажу, что не слежу за ней, знала ее лишь как жену Турсынбека, но вчера я посмотрела на нее другими глазами. Она великолепно впервые провела такого уровня конкурс и была ведущей просто сногсшибательной! Дикция, голос просто, причем наравне с профессионалом своего дела Динарой Сатжан наравне!"

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