Сергей Бурунов рассказал о любимой традиции в день рождения
Фото: Instagram/sergeyburunovofficial
6 марта 2024 года известный российский актер Сергей Бурунов отметил 47-летие. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" опубликовал видео и поблагодарил поклонников, сообщает Zakon.kz.
Ролик был размещен на личной странице в Instagram.
"Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Я получаю какое-то нереальное количество поздравлений от вас. Спасибо вам огромное. У нас с вами уже несколько лет традиция. Лучшим подарком для меня будут пожертвования в фонд Константина Хабенского. Обнимаю вас и целую". Сергей Бурунов
Благотворительный фонд Хабенского основан в 2008 году: помогаем детям и молодым взрослым (до 25 лет) с опухолями мозга.
Комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав здоровья и "немного похудеть".
- С днем рождения! Будьте здоровы.
- Серега, кабина у тебя будь здоров.
- Серега, пора худеть брат.
- Будьте счастливы!
- Продолжайте и дальше радовать нас крутейшими ролями.
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