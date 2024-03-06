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Сергей Бурунов рассказал о любимой традиции в день рождения

Сергей Бурунов рассказал о любимой традиции в день рождения , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:59 Фото: Instagram/sergeyburunovofficial
6 марта 2024 года известный российский актер Сергей Бурунов отметил 47-летие. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" опубликовал видео и поблагодарил поклонников, сообщает Zakon.kz.

Ролик был размещен на личной странице в Instagram.

"Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Я получаю какое-то нереальное количество поздравлений от вас. Спасибо вам огромное. У нас с вами уже несколько лет традиция. Лучшим подарком для меня будут пожертвования в фонд Константина Хабенского. Обнимаю вас и целую". Сергей Бурунов

Благотворительный фонд Хабенского основан в 2008 году: помогаем детям и молодым взрослым (до 25 лет) с опухолями мозга.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав здоровья и "немного похудеть".

  • С днем рождения! Будьте здоровы.
  • Серега, кабина у тебя будь здоров.
  • Серега, пора худеть брат.
  • Будьте счастливы!
  • Продолжайте и дальше радовать нас крутейшими ролями.

Ранее Эмма Хеминг обратилась к общественности по поводу состояния своего супруга Брюса Уиллиса.Она опровергла слухи, что ее муж больше не получает радости от жизни.

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