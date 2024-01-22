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86-летний Энтони Хопкинс получил очередную награду

86-летний Энтони Хопкинс получил очередную награду Фото: Instagram/anthonyhopkins
Один из самых титулованных артистов Голливуда Энтони Хопкинс опубликовал снимок с церемонии Joy Awards, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимку, опубликованному 21 января 2024 года, двукратный обладатель премии "Оскар" поблагодарил организаторов премии.

"Мы покидаем этот прекрасный город с благодарностью за доброту и щедрость, дарованные нам", – написал Хопкинс.

Премия Joy Awards признает и чествует лучших артистов арабского мира и их достижения – от кино, телевидения, музыки до спортивных событий и цифрового влияния.

86-летний Энтони Хопкинс получил очередную награду

Фото: Instagram/anthonyhopkins

Церемония состоялась в столице Саудовской Аравии и собрала лучших из лучших.

В ноябре 2023 года Хопкинс поделился с подписчиками видео, как танцует румбу на собственной кухне. Незатейливые движения понравились преданным фанатам.

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