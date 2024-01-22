86-летний Энтони Хопкинс получил очередную награду
Фото: Instagram/anthonyhopkins
Один из самых титулованных артистов Голливуда Энтони Хопкинс опубликовал снимок с церемонии Joy Awards, сообщает Zakon.kz.
В подписи к снимку, опубликованному 21 января 2024 года, двукратный обладатель премии "Оскар" поблагодарил организаторов премии.
"Мы покидаем этот прекрасный город с благодарностью за доброту и щедрость, дарованные нам", – написал Хопкинс.
Премия Joy Awards признает и чествует лучших артистов арабского мира и их достижения – от кино, телевидения, музыки до спортивных событий и цифрового влияния.
Фото: Instagram/anthonyhopkins
Церемония состоялась в столице Саудовской Аравии и собрала лучших из лучших.
В ноябре 2023 года Хопкинс поделился с подписчиками видео, как танцует румбу на собственной кухне. Незатейливые движения понравились преданным фанатам.
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