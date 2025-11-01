#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Деми Мур оказалась в объятиях бывшего мужа Анджелины Джоли

Билли Боб Торнтон и Деми Мур на премьере фильма Лэндмен, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 06:30 Фото: Instagram/demimoore
31 октября в Лос-Анджелесе Деми Мур и Билли Боб Торнтон привлекли к себе всеобщее внимание из-за несдерживаемых объятий, сообщает Zakon.kz.

Фото сделаны на премьере второго сезона сериала "Лэндмен", где Мур сыграла вместе с Билли Бобом Торнтоном. На красной дорожке актеры выглядели настолько близкими и счастливыми, что у публики возник вопрос – не пара ли они?

Фото: Х/MirrorCeleb

Официальных комментариев нет. Торнтон уже 11 лет женат на Конни Англанд. Это его шестая супруга после пяти разводов, включая брак с Анджелиной Джоли. Сама Деми уверяет, что их с Билли связывает только работа.

В этот же день впервые после инсульта на сцену вышла солистка группы "Город 312".

