Динара Сатжан рассказала, кто стоит за успехом Кайрата Нуртаса

Телеведущая и продюсер Динара Сатжан в Instagram поделилась совместным фото с Гульзирой Айдарбековой – матерью известного исполнителя Кайрата Нуртаса, отметив ее роль в звездном становлении артиста, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая опубликовала пост с фото, которое было сделано во время концерта певца, прошедшего на днях в Алматы.

Как пишет Сатжан, именно Гульзира Айдарбекова, мать певца, стала человеком, который сопроводил его от выступлений в аулах до грандиозных концертов на больших сценах Казахстана.

"Как ты относишься к своей маме – так жизнь будет относиться к тебе. Для меня это всегда тест. Я смотрю на маму человека: если она ухожена, спокойна, улыбается, если дети рядом, если внуки бегут к ней с любовью – значит, этот человек знает, что такое благодарность", – высказалась Сатжан.

Телеведущая добавила, что Гульзира Айдарбекова помогла своему сыну осуществить мечту о большой сцене.

"Она верила, когда не верил никто. Она объездила с Кайратом все аулы Казахстана. Нет аула, куда не ступала нога Кайроша. Она сделала все, что могла, и сегодня Кайрат возвращает ей это сторицей – вниманием, заботой, признанием. За каждым сильным мужчиной всегда стоит женщина, которая однажды сказала: "Сынок, у тебя все получится", – сказала Динара.

Подписчики журналистки в комментариях напомнили, что за спиной Кайрата стоит не только его мать, но и супруга – Жулдыз Абдукаримова.

