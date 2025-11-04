#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан рассказала, кто стоит за успехом Кайрата Нуртаса

Ведущая и журналист, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 07:40 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Телеведущая и продюсер Динара Сатжан в Instagram поделилась совместным фото с Гульзирой Айдарбековой – матерью известного исполнителя Кайрата Нуртаса, отметив ее роль в звездном становлении артиста, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая опубликовала пост с фото, которое было сделано во время концерта певца, прошедшего на днях в Алматы.

Как пишет Сатжан, именно Гульзира Айдарбекова, мать певца, стала человеком, который сопроводил его от выступлений в аулах до грандиозных концертов на больших сценах Казахстана.

"Как ты относишься к своей маме – так жизнь будет относиться к тебе. Для меня это всегда тест. Я смотрю на маму человека: если она ухожена, спокойна, улыбается, если дети рядом, если внуки бегут к ней с любовью – значит, этот человек знает, что такое благодарность", – высказалась Сатжан.

Телеведущая добавила, что Гульзира Айдарбекова помогла своему сыну осуществить мечту о большой сцене.

"Она верила, когда не верил никто. Она объездила с Кайратом все аулы Казахстана. Нет аула, куда не ступала нога Кайроша. Она сделала все, что могла, и сегодня Кайрат возвращает ей это сторицей – вниманием, заботой, признанием. За каждым сильным мужчиной всегда стоит женщина, которая однажды сказала: "Сынок, у тебя все получится", – сказала Динара.

Подписчики журналистки в комментариях напомнили, что за спиной Кайрата стоит не только его мать, но и супруга – Жулдыз Абдукаримова.

Ранее Динара Сатжан рассказала о подлостях коллег на телевидении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мама Кайрата Нуртаса обратилась к поклонникам
09:25, 27 ноября 2024
Мама Кайрата Нуртаса обратилась к поклонникам
Динара Сатжан дала оценку концерту Кайрата Нуртаса
07:20, 02 ноября 2025
Динара Сатжан дала оценку концерту Кайрата Нуртаса
Маму Кайрата Нуртаса призвали отпустить сына "из клетки"
12:24, 30 июля 2024
Маму Кайрата Нуртаса призвали отпустить сына "из клетки"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: