Динара Сатжан рассказала о подлостях коллег на телевидении

Казахстанская телеведущая и дизайнер Динара Сатжан 3 ноября опубликовала в Instagram откровенный пост о первых годах своей работы на телеканале "Южная столица", сообщает Zakon.kz.

Она вспомнила, как в 20 лет столкнулась с трудностями и интригами в редакции, но именно этот опыт, по ее словам, помог закалить характер.

"В русской редакции новостей быстро нашлись девушки, которых я называю люди-тренажеры. Они держали в тонусе, не давали расслабиться. Могли подойти к компьютеру и просто удалить текст, который я писала весь день. А пока я бежала в студию – стереть суфлер. Тогда это было очень больно. Сейчас я благодарна им. Они закаляли мой характер", – написала Сатжан.

Телеведущая отметила, что именно шеф-редактор казахских новостей Гульнур Мамасарипова поддержала ее в тот сложный период.

"Если бы не она, возможно, я бы ушла", – призналась журналистка, добавив, что в окружении Мамасариповой тогда были Баян Алагузова и Жайна Сламбек.

Позже, переехав в Астану, Сатжан снова столкнулась с "женщинами-тренажерами", но уже научилась находить союзников и поддержку в лице коллег – Оксаны Петерс, Айнур Омарка, Индиры Турсынбай и других.

Она также упомянула телеведущую Айгуль Мукей, с которой ее познакомила Жайна Сламбек. По словам Динары, именно Мукей однажды позвонила ей и предложила свое место на телеканале "Хабар" – этот момент стал началом новой главы ее карьеры.

"Каждая моя подруга – это история про поддержку, про уважение, про ценные советы, которые я храню как амулеты", – написала Сатжан.

Телеведущая добавила, что накануне провела вечер в кругу сестер и подруг, поблагодарив их за чувство единства и тепло: "Когда рядом такие женщины – ты не можешь не светить".

Ранее Сергей Бурунов рассказал о последних днях звезды "Полицейского с Рублевки" Романа Попова.

