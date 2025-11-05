На Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли – фото
Фото: Facebook/Miss Earth
На международном конкурсе красоты "Мисс Земля" победу одержала представительница Чехии Натали Пушкинова, сообщает Zakon.kz.
Об этом 5 ноября пишет издание The Philippine Star.
По традиции жюри выбрало также победительниц в дополнительных номинациях, символизирующих природные стихии.
Так, титул "Мисс Воздух" получила участница из Исландии Сольдис Вала Ивардсдоттир, "Мисс Вода" – Чинь Ми Ань из Вьетнама, а звание "Мисс Огонь" досталось тайской конкурсантке Вари Нгамкхам.
А ранее 22-летняя Одди Экерт, представляющая штат Небраска, выиграла конкурс красоты "Мисс США".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript