Культура и шоу-бизнес

На Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли – фото

конкурс красоты &quot;Мисс Земля&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 23:06 Фото: Facebook/Miss Earth
На международном конкурсе красоты "Мисс Земля" победу одержала представительница Чехии Натали Пушкинова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 ноября пишет издание The Philippine Star.

По традиции жюри выбрало также победительниц в дополнительных номинациях, символизирующих природные стихии.


Так, титул "Мисс Воздух" получила участница из Исландии Сольдис Вала Ивардсдоттир, "Мисс Вода" – Чинь Ми Ань из Вьетнама, а звание "Мисс Огонь" досталось тайской конкурсантке Вари Нгамкхам.

А ранее 22-летняя Одди Экерт, представляющая штат Небраска, выиграла конкурс красоты "Мисс США".

