На Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли – фото

На международном конкурсе красоты "Мисс Земля" победу одержала представительница Чехии Натали Пушкинова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 ноября пишет издание The Philippine Star.

По традиции жюри выбрало также победительниц в дополнительных номинациях, символизирующих природные стихии.





Так, титул "Мисс Воздух" получила участница из Исландии Сольдис Вала Ивардсдоттир, "Мисс Вода" – Чинь Ми Ань из Вьетнама, а звание "Мисс Огонь" досталось тайской конкурсантке Вари Нгамкхам.

А ранее 22-летняя Одди Экерт, представляющая штат Небраска, выиграла конкурс красоты "Мисс США".

