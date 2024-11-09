Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты

В филиппинском городе Параньяке 9 ноября завершилась церемония награждения международного конкурса красоты "Мисс Земля", одного из крупнейших в мире, сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие транслировалось в прямом эфире на YouTube.





В этом году в конкурсе участвовали представительницы из 76 стран. По традиции титулы присуждаются четырем победительницам, каждая из которых символизирует одну из стихий — Землю, Воздух, Огонь и Воду. Самым престижным титулом остается "Мисс Земля".





Среди фавориток конкурса изначально выделялись Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и американка Беа Миллан-Виндорски. В итоге представительница США получила титул "Мисс Вода", исландка — "Мисс Воздух", а Нива Антезана из Перу удостоилась титула "Мисс Огонь".





Абсолютной победительницей и обладательницей титула "Мисс Земля" стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии, став первой австралийкой в истории конкурса, завоевавшей этот титул. Лейн учится в университете Саншайн-Коэст, изучая журналистику и литературное творчество.





Ранее стала известна обладательница титула "Мисс Астана-2024". Так, главной красавицей столицы стала Ясмин Байболова.

