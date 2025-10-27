Впервые после скандала в США выбрали самую красивую девушку Соединенных Штатов
По информации Hindustan Times, девушка не смогла сдержать эмоций во время награждения. В момент объявления ее самой красивой женщиной нации она едва не встала на колени. Второе и третье места достались участницам из Нью-Джерси и Орегона соответственно.
Как уточняется, впервые корону победительнице вручила не предыдущая обладательница титула "Мисс США", а действующая "Мисс Вселенная" – Виктория Кьер Тейлвиг. Причиной в том, что "Мисс США" Альма Купер, победившая в 2024 году и вскоре оказавшаяся в центре грандиозного скандала, не приехала на финал.
👑 Audrey Eckert of Nebraska is the new Miss USA 2025!— LoudFact (@loudfactcom) October 26, 2025
She’ll represent the 🇺🇸 at the upcoming Miss Universe pageant after winning the crown in Reno, Nevada.
Grace. Confidence. Elegance. 💫#MissUSA2025 #AudreyEckert #MissUniverse #PageantQueen #NebraskaPride pic.twitter.com/paFMD9sbY5
В 2024 году в США разразился скандал вокруг победительниц главных конкурсов красоты в стране – "Мисс США" и "Юная мисс США". За последние дни сразу две участницы конкурсов красоты отказались от своих титулов.