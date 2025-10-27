#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Впервые после скандала в США выбрали самую красивую девушку Соединенных Штатов

самую красивую девушку выбрали в США, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 02:00 Фото: Instagram/audreyeckert_
22-летняя Одди Экерт, представляющая штат Небраска, выиграла конкурс красоты "Мисс США", сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, девушка не смогла сдержать эмоций во время награждения. В момент объявления ее самой красивой женщиной нации она едва не встала на колени. Второе и третье места достались участницам из Нью-Джерси и Орегона соответственно.

Как уточняется, впервые корону победительнице вручила не предыдущая обладательница титула "Мисс США", а действующая "Мисс Вселенная" – Виктория Кьер Тейлвиг. Причиной в том, что "Мисс США" Альма Купер, победившая в 2024 году и вскоре оказавшаяся в центре грандиозного скандала, не приехала на финал.

В 2024 году в США разразился скандал вокруг победительниц главных конкурсов красоты в стране – "Мисс США" и "Юная мисс США". За последние дни сразу две участницы конкурсов красоты отказались от своих титулов.

Елена Беляева
Ошибка в тексте: