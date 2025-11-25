#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Культура и шоу-бизнес

Одна из самых красивых женщин мира со скандалом вернула корону

Оливия Ясе, мисс Вселенная, конкурс красоты , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 21:37 Фото: Facebook/Miss Universe
Представительница Кот-д’Ивуара Оливия Ясе, занявшая пятое место на конкурсе "Мисс Вселенная-2025", отказалась от присвоенного ей титула "Мисс Африка и Океания", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People.

По словам Ясе, она не намерена сотрудничать с международным комитетом конкурса, поскольку хочет оставаться верной собственным принципам. Среди них она назвала уважение, равные возможности и стремление сохранять личную независимость. Модель подчеркнула, что только отказ от титула позволит ей полностью реализовать свой потенциал.

Ясе также отметила, что не воспринимает звание одной из пяти самых красивых женщин мира буквально, считая его чрезмерным преувеличением. Гораздо важнее для нее – служить примером для девочек и молодых женщин. В своем обращении она призвала девушек "расширять границы возможного, смело входить в пространства, где им будто бы нет места, и с гордостью принимать свою идентичность".

Отдельно Ясе обратилась к людям африканского происхождения, подчеркнув, что они не должны позволять кому-либо ограничивать их возможности или определять их ценность.

"Наши голоса должны быть услышаны", – заявила она.

Организаторы национального конкурса Кот-д’Ивуара подтвердили ее решение и сообщили, что Ясе публично вернет ленту "Мисс Африка и Океания" международному комитету.

Ранее сообщалось, что после падения со сцены участница конкурса "Мисс Вселенная" попала в реанимацию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Фатима Бош из Мексики стала самой красивой женщиной планеты
11:57, 21 ноября 2025
Фатима Бош из Мексики стала самой красивой женщиной планеты
На Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли – фото
23:06, 05 ноября 2025
На Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли – фото
Стало известно, кто выиграл корону "Мисс мира-2024"
03:40, 10 марта 2024
Стало известно, кто выиграл корону "Мисс мира-2024"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: