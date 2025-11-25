Одна из самых красивых женщин мира со скандалом вернула корону

Представительница Кот-д’Ивуара Оливия Ясе, занявшая пятое место на конкурсе "Мисс Вселенная-2025", отказалась от присвоенного ей титула "Мисс Африка и Океания", сообщает Zakon.kz.

По словам Ясе, она не намерена сотрудничать с международным комитетом конкурса, поскольку хочет оставаться верной собственным принципам. Среди них она назвала уважение, равные возможности и стремление сохранять личную независимость. Модель подчеркнула, что только отказ от титула позволит ей полностью реализовать свой потенциал.

Ясе также отметила, что не воспринимает звание одной из пяти самых красивых женщин мира буквально, считая его чрезмерным преувеличением. Гораздо важнее для нее – служить примером для девочек и молодых женщин. В своем обращении она призвала девушек "расширять границы возможного, смело входить в пространства, где им будто бы нет места, и с гордостью принимать свою идентичность".

Отдельно Ясе обратилась к людям африканского происхождения, подчеркнув, что они не должны позволять кому-либо ограничивать их возможности или определять их ценность.

"Наши голоса должны быть услышаны", – заявила она.

Организаторы национального конкурса Кот-д’Ивуара подтвердили ее решение и сообщили, что Ясе публично вернет ленту "Мисс Африка и Океания" международному комитету.

