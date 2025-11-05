#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.94
602.79
6.45
Культура и шоу-бизнес

Барселона феерично встретила Димаша Кудайбергена: фанаты из 6 стран собрались в аэропорту

Димаш Кудайберген, артисты, Барселона, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 01:51 Фото: dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген 5 ноября прибыл в Барселону, где 8 ноября выступит с сольным концертом Stranger на арене Olimpic Arena Badalona, сообщает Zakon.kz.

Встречать артиста в аэропорт пришли десятки поклонников из разных стран – Испании, Чили, Мексики, Аргентины, Эквадора и Бразилии. Фанаты с плакатами, флагами и подарками скандировали "Оле, оле-оле-оле, Димаш" и вели прямые эфиры, чтобы показать момент встречи своим сообществам по всему миру.

Среди собравшихся был и певец из Чили Пабло Ромеро, полуфиналист телешоу My Name Is, где он исполнял песни из репертуара Кудайбергена.

Фанаты рассказали, что готовили подарки своими руками – портреты и вышивки с изображением артиста. Когда Димаш вышел к встречающим, он поприветствовал их, посылая воздушные поцелуи. Поклонники сопровождали певца по терминалу, не скрывая эмоций и радости от встречи.

Следующая встреча артиста с поклонниками состоится уже 8 ноября – на концерте Stranger в Барселоне.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Феерично встретили фанаты Димаша Кудайбергена в Чехии
22:34, 22 ноября 2024
Феерично встретили фанаты Димаша Кудайбергена в Чехии
Димаша Кудайбергена феерично встретили во Вьетнаме
01:50, 05 июля 2025
Димаша Кудайбергена феерично встретили во Вьетнаме
Мечта, ставшая реальностью: поклонники встретили Димаша Кудайбергена в Барселоне
19:37, 01 июня 2025
Мечта, ставшая реальностью: поклонники встретили Димаша Кудайбергена в Барселоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: