Барселона феерично встретила Димаша Кудайбергена: фанаты из 6 стран собрались в аэропорту

Казахстанский певец Димаш Кудайберген 5 ноября прибыл в Барселону, где 8 ноября выступит с сольным концертом Stranger на арене Olimpic Arena Badalona, сообщает Zakon.kz.

Встречать артиста в аэропорт пришли десятки поклонников из разных стран – Испании, Чили, Мексики, Аргентины, Эквадора и Бразилии. Фанаты с плакатами, флагами и подарками скандировали "Оле, оле-оле-оле, Димаш" и вели прямые эфиры, чтобы показать момент встречи своим сообществам по всему миру.

Среди собравшихся был и певец из Чили Пабло Ромеро, полуфиналист телешоу My Name Is, где он исполнял песни из репертуара Кудайбергена.

Фанаты рассказали, что готовили подарки своими руками – портреты и вышивки с изображением артиста. Когда Димаш вышел к встречающим, он поприветствовал их, посылая воздушные поцелуи. Поклонники сопровождали певца по терминалу, не скрывая эмоций и радости от встречи.

Следующая встреча артиста с поклонниками состоится уже 8 ноября – на концерте Stranger в Барселоне.

