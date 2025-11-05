Барселона феерично встретила Димаша Кудайбергена: фанаты из 6 стран собрались в аэропорту
Встречать артиста в аэропорт пришли десятки поклонников из разных стран – Испании, Чили, Мексики, Аргентины, Эквадора и Бразилии. Фанаты с плакатами, флагами и подарками скандировали "Оле, оле-оле-оле, Димаш" и вели прямые эфиры, чтобы показать момент встречи своим сообществам по всему миру.
Среди собравшихся был и певец из Чили Пабло Ромеро, полуфиналист телешоу My Name Is, где он исполнял песни из репертуара Кудайбергена.
Фанаты рассказали, что готовили подарки своими руками – портреты и вышивки с изображением артиста. Когда Димаш вышел к встречающим, он поприветствовал их, посылая воздушные поцелуи. Поклонники сопровождали певца по терминалу, не скрывая эмоций и радости от встречи.
Следующая встреча артиста с поклонниками состоится уже 8 ноября – на концерте Stranger в Барселоне.
