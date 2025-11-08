Фанаты в восторге: Димаш Кудайберген анонсировал шоу у пирамид в Египте
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген, известный во всем мире благодаря своему уникальному голосовому диапазону и выразительной манере исполнения, обратился к армии поклонников с анонсом предстоящего выступления в Египте, сообщает Zakon.kz.
Композитор выступил с обращением 7 ноября 2025 года, опубликовав видео на странице в Instagram.
Так, народный артист Казахстана уточнил, что с нетерпением ждет встречи с фанатами.
"Рад сообщить вам, что 30 ноября я выступлю на фестивале The Pyramids Echo. Это будет двухчасовой концерт, полный музыки и любви. С нетерпением жду встречи со всеми вами! Люблю вас, мои дорогие!"Димаш Кудайберген
Фестиваль пройдет с 24 по 30 ноября 2025 года в районе комплекса пирамид Гизы. Тематикой фестиваля названа: "Колыбель цивилизаций… Перекресток искусств и культур". В программе запланированы выступления классических оркестров, солистов, артистов разных жанров, с акцентом на соединение Востока и Запада.
Как и все другие сообщения от Кудайбергена, эта новость была принята почитателями его таланта с огромным восторгом.
- Вот же счастливые, кто будет там.
- Жду не дождусь, когда посмотрим.
- Ждем встречи.
- Желаем вам, чтобы ваши проекты были успешными.
- Вау, такое же мистическое и особенное место, как твой завораживающий голос.
