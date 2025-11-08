Фанаты в восторге: Димаш Кудайберген анонсировал шоу у пирамид в Египте

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, известный во всем мире благодаря своему уникальному голосовому диапазону и выразительной манере исполнения, обратился к армии поклонников с анонсом предстоящего выступления в Египте, сообщает Zakon.kz.

Композитор выступил с обращением 7 ноября 2025 года, опубликовав видео на странице в Instagram.

Так, народный артист Казахстана уточнил, что с нетерпением ждет встречи с фанатами.

"Рад сообщить вам, что 30 ноября я выступлю на фестивале The Pyramids Echo. Это будет двухчасовой концерт, полный музыки и любви. С нетерпением жду встречи со всеми вами! Люблю вас, мои дорогие!" Димаш Кудайберген

Фестиваль пройдет с 24 по 30 ноября 2025 года в районе комплекса пирамид Гизы. Тематикой фестиваля названа: "Колыбель цивилизаций… Перекресток искусств и культур". В программе запланированы выступления классических оркестров, солистов, артистов разных жанров, с акцентом на соединение Востока и Запада.

Как и все другие сообщения от Кудайбергена, эта новость была принята почитателями его таланта с огромным восторгом.

Вот же счастливые, кто будет там.

Жду не дождусь, когда посмотрим.

Ждем встречи.

Желаем вам, чтобы ваши проекты были успешными.

Вау, такое же мистическое и особенное место, как твой завораживающий голос.

