"Этот вечер только для нее": Баян Алагузова с теплотой обратилась к сестре перед важным днем

7 ноября 2025 года в Алматы состоится авторский концерт артистки Багым Мухитденовой. В преддверии важного события ее сестра, продюсер и телеведущая Баян Алагузова, опубликовала в Instagram эмоциональное обращение поддержки, сообщает Zakon.kz.

По словам Алагузовой, несмотря на собственный творческий путь, она вовремя поняла, что не предназначена быть певицей, хотя и начинала карьеру с конкурса "Жас қанат", где стала лауреатом третьей премии.

"Всевышний сам укажет правильную дорогу! Вот я на репетиции путалась, не вступала вовремя, забывала текст, и каждый раз думаю, какой это великий труд – артист. Какая координация должна быть, помнить текст, держать ритм, выпевать каждую ноту, танцевать, правильно дышать. Скоро моя сестренка впервые в своей жизни даст свой творческий вечер. Она очень волнуется, очень. Так много сделала для других, и вот завтра наконец для себя. Я рада, что завтра будет ее вечер, ее феерия, софиты будут светить только для нее, она этого достойна! А я спою свой куплет и припев, и это тоже волнительно". Баян Алагузова

Публикация Алагузовой нашла большой отклик среди аудитории.

Пусть все пройдет шикарно! Классно, когда есть такая поддержка сестры, это очень ценно.

Как тепло написали. Каждая строчка из самого сердца. Все пройдет, как пройдет. Возможно, многие забудут об этом вечере. Но Багым Максатовна запомнит этот вечер на всю оставшуюся жизнь. Этот вечер для нее. Пусть все пройдет душевно.

Никто никого так не поддерживает после родителей, как родные сестры. Цените родных.

Багым – самый компетентный музыкальный критик! Мое уважение!

Комментаторы отметили, что отношения между сестрами – пример искренней близости и взаимной поддержки.

