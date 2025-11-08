#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Фанаты певицы и космической туристки Кэти Перри оценили ее рефлексию в новой песне

Кэти Перри выпустила песню о расставании с Орландо Блумом, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 03:13 Фото: Facebook/katyperry
Поклонники творчества Кэти Перри поддержали выпуск ее песни Bandaids ("Пластыри") о расставании с Орландо Блумом, сообщает Zakon.kz.

Ранее Кэти Перри в новом клипе намекнула на причины развода с Орландо Блумом. В песне певица указывает на главную причину разрыва. И это не конкретные поступки, а эмоциональное отсутствие партнера. К примеру, на это указывает фраза: "Ты был рядом, но тебя не было". Певица описывает свои тщетные попытки сохранить отношения, метафорически "заклеивая пластырями" проблемы.

В мрачном клипе ее преследуют неудачи, но финал намекает на отсутствие злобы к бывшему. Она освобождается от трудностей, увидев маргаритку – символ их дочери Дейзи. Daisy в переводе с английского означает "маргаритка".

Поклонники певицы сочли это символичным и поддержали свою любимицу. С их слов, таким образом певица решила поставить точку в этой затянувшейся истории с расставанием и открыта к новой жизни без Орландо.

Сингл "Bandaids" занимает 101-ю строчку глобального чарта Spotify. За первые сутки песня набрала более 1,62 млн прослушиваний. В отделении США трек расположился на 182-й позиции с результатом свыше 327 тысяч стримов.

Кэти и Орландо расстались из-за разных графиков и разногласий, но продолжают общаться ради дочери. Спустя несколько недель после разрыва появились слухи о ее новом романе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Бывшая возлюбленная Павла Дурова возобновила свои сообщения в Instagram спустя полгода.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Кэти Перри в новом клипе намекнула на причины развода с Орландо Блумом
00:22, 08 ноября 2025
Кэти Перри в новом клипе намекнула на причины развода с Орландо Блумом
Кэти Перри и Орландо Блум вновь на грани расставания
18:30, 11 июня 2025
Кэти Перри и Орландо Блум вновь на грани расставания
Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили свой развод
06:30, 05 июля 2025
Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили свой развод
