Фанаты певицы и космической туристки Кэти Перри оценили ее рефлексию в новой песне

Поклонники творчества Кэти Перри поддержали выпуск ее песни Bandaids ("Пластыри") о расставании с Орландо Блумом, сообщает Zakon.kz.

Ранее Кэти Перри в новом клипе намекнула на причины развода с Орландо Блумом. В песне певица указывает на главную причину разрыва. И это не конкретные поступки, а эмоциональное отсутствие партнера. К примеру, на это указывает фраза: "Ты был рядом, но тебя не было". Певица описывает свои тщетные попытки сохранить отношения, метафорически "заклеивая пластырями" проблемы.

В мрачном клипе ее преследуют неудачи, но финал намекает на отсутствие злобы к бывшему. Она освобождается от трудностей, увидев маргаритку – символ их дочери Дейзи. Daisy в переводе с английского означает "маргаритка".

Поклонники певицы сочли это символичным и поддержали свою любимицу. С их слов, таким образом певица решила поставить точку в этой затянувшейся истории с расставанием и открыта к новой жизни без Орландо.

📊 "Bandaids" debuts with 1,984,062 unfiltered streams on Spotify.



— Marking her 7th best debut on the chart. https://t.co/3syZRh9NBv pic.twitter.com/mbGJKwb6Ca — GC (@goldenchartss) November 8, 2025

Сингл "Bandaids" занимает 101-ю строчку глобального чарта Spotify. За первые сутки песня набрала более 1,62 млн прослушиваний. В отделении США трек расположился на 182-й позиции с результатом свыше 327 тысяч стримов.

Кэти и Орландо расстались из-за разных графиков и разногласий, но продолжают общаться ради дочери. Спустя несколько недель после разрыва появились слухи о ее новом романе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

