"Я – первый": 71-летний Крутой и новая звезда из Казахстана презентовали песню
Новую композицию под названием "Вокзал" 71-летний народный артист РФ и 34-летний казахстанец впервые представили в шоу "Мурзилки LIVE" на Авторадио. Это стало первым совместным публичным появлением артистов после конкурса "Новая волна".
После эфира Alex Lim рассказал rocketmagru, какие эмоции остались у него после победы на "Новой волне" в Казани, и что изменилось в его жизни и творчестве после конкурса.
"Во-первых, я узнал об этом конкурсе, и это было здорово. Во-вторых я победил, и это невероятное ощущение, впечатление. Наверное, я сделал какую-то историческую победу для Казахстана, потому что я – первый из Казахстана, кто победил на "Новой волне". Это очень круто. А изменения: вот, я рядом с маэстро теперь", – поделился казахстанец.
В свою очередь Игорь Яковлевич отметил, что конкурс был необычным, потому что поменялась его прописка именно в 2025 году.
"Неожиданно Казань встретила с такой любовью и с таким воодушевлением... Ну, конечно, Саша был на голову выше других участников. С первого тура было понятно, что он лидер, но это не значило, что победа у него в кармане!", – подчеркнул он.
Также Крутой и Лим рассказали о создании песни "Вокзал", о клипе на нее, и о том, кто стал инициатором дуэта.
Вместе с тем Игорь Яковлевич в своем Instagram показал, как Александр исполнил песню в эфире радио.
"Презентовали с Алексом нашу песню "Вокзал" на Авторадио! Спасибо всем за теплую атмосферу. Кто смотрел эфир?", – написал маэстро.
В комментариях к публикации казахстанцы выразили благодарность Крутому за то, что он заметил талант Лима. В свою очередь Александра они уже прозвали новой звездой из Казахстана:
- "Спасибо, что благодаря вам мы слышим новые голоса".
- "Игорь Яковлевич, рахмет вам. С большой любовью к вам".
- "Крутой выбирает самые лучшие алмазы и делает из них бриллианты".
- "У меня просто сердце замирает от этого голоса. Игорь Яковлевич, это шедевр".
- "Я влюбилась в голос и исполнение Алекса! Это чудо, очень красивое исполнение".
- "Игорь Яковлевич, дай бог вам, вашей маме, семье здоровья и долголетия. В Казахстане вас очень уважают".
- "Вы – талант от Бога! Живите долго и радуйте нас своими песнями! Крепкого вам здоровья и долголетия, Игорь Яковлевич!"
- "Крутому композитору, крутому продюсеру, по-человечески крутому человеку браво! А Александру – побольше песен от Игоря Яковлевича Крутого!"
- "Два крутых человека встретились, удачи вам, ждем новых песен. Спасибо за то, что Крутой обратил внимание на еще одного талантливого казахстанца".
- "Когда смотрела "Моя большая казахская семья", поверить не могла, что этот мальчик еще так офигенно поет! Актер талантливый, а певец еще оказался круче! Фильм, кстати, топ".
- "Из такого маленького металлургического городка – такой шедевр! Успехов вам, Игорь Крутой и вашему подопечному! Ждем крутых исполнений! Здоровья вам и сил для творчества!"
- "Два таланта. Один просто гигант, мощь, глыба таланта. И как же круто, что вот такая чуйка на таких талантливых людей, как Александр. Услада для ушей – музыка, слова, а голос – это мурашки по телу".
- "Смотрела эфир, песня потрясающая. Спасибо огромное, уважаемый Игорь Яковлевич, за такую песню. Спасибо вам за ваш талант, за вашу радость, что вы приносите людям. Вы – необыкновенный человек".
- "Игорь Яковлевич, огромное человеческое рахмет… за наших талантливых ребят. Круто получилось! Хит без сомнений! Alex, дорогой, давно наблюдала за твоим любительским творчеством… И все так неожиданно завертелось у тебя… Успехов творческих!"
