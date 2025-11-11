"Я – первый": 71-летний Крутой и новая звезда из Казахстана презентовали песню

Накануне, 10 ноября 2025 года, известный российский композитор Игорь Крутой и казахстанский исполнитель Александр Лим (более известен как Alex Lim) презентовали совместную песню, сообщает Zakon.kz.

Новую композицию под названием "Вокзал" 71-летний народный артист РФ и 34-летний казахстанец впервые представили в шоу "Мурзилки LIVE" на Авторадио. Это стало первым совместным публичным появлением артистов после конкурса "Новая волна".

После эфира Alex Lim рассказал rocketmagru, какие эмоции остались у него после победы на "Новой волне" в Казани, и что изменилось в его жизни и творчестве после конкурса.

"Во-первых, я узнал об этом конкурсе, и это было здорово. Во-вторых я победил, и это невероятное ощущение, впечатление. Наверное, я сделал какую-то историческую победу для Казахстана, потому что я – первый из Казахстана, кто победил на "Новой волне". Это очень круто. А изменения: вот, я рядом с маэстро теперь", – поделился казахстанец.

В свою очередь Игорь Яковлевич отметил, что конкурс был необычным, потому что поменялась его прописка именно в 2025 году.

"Неожиданно Казань встретила с такой любовью и с таким воодушевлением... Ну, конечно, Саша был на голову выше других участников. С первого тура было понятно, что он лидер, но это не значило, что победа у него в кармане!", – подчеркнул он.

Также Крутой и Лим рассказали о создании песни "Вокзал", о клипе на нее, и о том, кто стал инициатором дуэта.

Вместе с тем Игорь Яковлевич в своем Instagram показал, как Александр исполнил песню в эфире радио.

"Презентовали с Алексом нашу песню "Вокзал" на Авторадио! Спасибо всем за теплую атмосферу. Кто смотрел эфир?", – написал маэстро.

В комментариях к публикации казахстанцы выразили благодарность Крутому за то, что он заметил талант Лима. В свою очередь Александра они уже прозвали новой звездой из Казахстана:

"Спасибо, что благодаря вам мы слышим новые голоса".

"Игорь Яковлевич, рахмет вам. С большой любовью к вам".

"Крутой выбирает самые лучшие алмазы и делает из них бриллианты".

"У меня просто сердце замирает от этого голоса. Игорь Яковлевич, это шедевр".

"Я влюбилась в голос и исполнение Алекса! Это чудо, очень красивое исполнение".

"Игорь Яковлевич, дай бог вам, вашей маме, семье здоровья и долголетия. В Казахстане вас очень уважают".

"Вы – талант от Бога! Живите долго и радуйте нас своими песнями! Крепкого вам здоровья и долголетия, Игорь Яковлевич!"

"Крутому композитору, крутому продюсеру, по-человечески крутому человеку браво! А Александру – побольше песен от Игоря Яковлевича Крутого!"

"Два крутых человека встретились, удачи вам, ждем новых песен. Спасибо за то, что Крутой обратил внимание на еще одного талантливого казахстанца".

"Когда смотрела "Моя большая казахская семья", поверить не могла, что этот мальчик еще так офигенно поет! Актер талантливый, а певец еще оказался круче! Фильм, кстати, топ".

"Из такого маленького металлургического городка – такой шедевр! Успехов вам, Игорь Крутой и вашему подопечному! Ждем крутых исполнений! Здоровья вам и сил для творчества!"

"Два таланта. Один просто гигант, мощь, глыба таланта. И как же круто, что вот такая чуйка на таких талантливых людей, как Александр. Услада для ушей – музыка, слова, а голос – это мурашки по телу".

"Смотрела эфир, песня потрясающая. Спасибо огромное, уважаемый Игорь Яковлевич, за такую песню. Спасибо вам за ваш талант, за вашу радость, что вы приносите людям. Вы – необыкновенный человек".

"Игорь Яковлевич, огромное человеческое рахмет… за наших талантливых ребят. Круто получилось! Хит без сомнений! Alex, дорогой, давно наблюдала за твоим любительским творчеством… И все так неожиданно завертелось у тебя… Успехов творческих!"

Материал по теме Следом за Димашем: как Игорь Крутой делает знаменитостью новую звезду из Казахстана

Ранее Игорь Крутой показал, как проходил творческий процесс с казахстанцем Alex Lim.