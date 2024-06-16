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В Беларуси поженились 76-летняя блогер и ее 87-летний подписчик

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 08:18 Фото: pixabay
В Жлобине 76-летняя блогер вышла замуж за своего 87-летнего подписчика из Литвы, сообщает Zakon.kz.

С бракосочетанием пару поздравила большая семья: шестеро детей, 15 внуков и 13 правнуков. Подробности необычной истории вышли в Telegram-канале главного управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Сначала пенсионерка Галина Федоровна из Новой Кормы завела блог в TikTok и стала показывать, как справляется со своим хозяйством: дом, огород в 15 соток, ферма на 50 уток, три поросенка, два кота и собака. Короткие ролики начали набирать просмотры, а блог – подписчиков. Одним из них оказался 87-летний литовец Борис.

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 08:18

Фото: Telegram/ГУЮ Гомельского облисполкома

Спустя полтора года комментариев под видео и лайков мужчина заявил о своих намерениях приехать к любимой блогерше. Слово свое он сдержал и в апреле приехал в Беларусь на авто. Новость об иностранном женихе родные встретили позитивно, быстро нашли общий язык и приняли в семью.

"В деревне освоился легко, стал помогать по хозяйству. Мужской руки мне не хватало! Сейчас получает вид на жительство – будем жить в Беларуси!" – добавила счастливая невеста.

А в Великобритании прошла "свадьба года".

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