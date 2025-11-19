Двойник Кайрата Нуртаса поразил казахстанцев
В соцсетях набирает популярность парень, обладающий удивительным сходством с казахстанским знаменитым певцом Кайратом Нуртасом, сообщает Zakon.kz.
Видео на странице мужчины в TikTok набирает сотни тысяч просмотров. На некоторых роликах он, собственно, парадирует народного любимца под его песни. А кто-то в комментариях попросил записать видеопоздравление от имени Кайрата Нуртаса родственнице, которая его обожает.
@turandos #like #рекомендации❤️❤️ #NANIT ♬ Маскүнем – kairat nurtas
В комментариях пользователи дружно выразили удивление сходству со знаменитостью:
- Младший брат Кайрата Нуртаса.
- Кайрат Нуртас с АлиЭкспресса.
- Кайрат Нуртас без макияжа.
- У отца Кайрата было интересное прошлое в молодости.
- Я думал, это Кайрат Нуртас.
- Неужели бывает такое сходство?
- Береги себя, ты лучше Кайрата. Будь счастлив.
- Ксерокс.
- Копия Кайрата.
- Если настоящий Кайрат увидит его, что будет?
У настоящего Кайрата Нуртаса, между тем, состоялся грандиозный концерт на Центральном стадионе в Алматы. В 2026 году он планирует превзойти успех в Астане.
