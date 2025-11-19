#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Двойник Кайрата Нуртаса поразил казахстанцев

мужчина, похожий на Кайрата Нуртаса, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 13:41 Фото: TikTok/turandos
В соцсетях набирает популярность парень, обладающий удивительным сходством с казахстанским знаменитым певцом Кайратом Нуртасом, сообщает Zakon.kz.

Видео на странице мужчины в TikTok набирает сотни тысяч просмотров. На некоторых роликах он, собственно, парадирует народного любимца под его песни. А кто-то в комментариях попросил записать видеопоздравление от имени Кайрата Нуртаса родственнице, которая его обожает.

@turandos #like #рекомендации❤️❤️ #NANIT ♬ Маскүнем – kairat nurtas

В комментариях пользователи дружно выразили удивление сходству со знаменитостью:

  • Младший брат Кайрата Нуртаса.
  • Кайрат Нуртас с АлиЭкспресса.
  • Кайрат Нуртас без макияжа.
  • У отца Кайрата было интересное прошлое в молодости.
  • Я думал, это Кайрат Нуртас.
  • Неужели бывает такое сходство?
  • Береги себя, ты лучше Кайрата. Будь счастлив.
  • Ксерокс.
  • Копия Кайрата.
  • Если настоящий Кайрат увидит его, что будет?

У настоящего Кайрата Нуртаса, между тем, состоялся грандиозный концерт на Центральном стадионе в Алматы. В 2026 году он планирует превзойти успех в Астане.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
