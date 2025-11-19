Двойник Кайрата Нуртаса поразил казахстанцев

В соцсетях набирает популярность парень, обладающий удивительным сходством с казахстанским знаменитым певцом Кайратом Нуртасом, сообщает Zakon.kz.

Видео на странице мужчины в TikTok набирает сотни тысяч просмотров. На некоторых роликах он, собственно, парадирует народного любимца под его песни. А кто-то в комментариях попросил записать видеопоздравление от имени Кайрата Нуртаса родственнице, которая его обожает.

В комментариях пользователи дружно выразили удивление сходству со знаменитостью:

Младший брат Кайрата Нуртаса.

Кайрат Нуртас с АлиЭкспресса.

Кайрат Нуртас без макияжа.

У отца Кайрата было интересное прошлое в молодости.

Я думал, это Кайрат Нуртас.

Неужели бывает такое сходство?

Береги себя, ты лучше Кайрата. Будь счастлив.

Ксерокс.

Копия Кайрата.

Если настоящий Кайрат увидит его, что будет?

У настоящего Кайрата Нуртаса, между тем, состоялся грандиозный концерт на Центральном стадионе в Алматы. В 2026 году он планирует превзойти успех в Астане.