Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген поклонился Розе Рымбаевой на ее юбилейном концерте – трогательное видео

Димаш Кудайберген, юбилей, концерт, роза рымбаева , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 23:24 Фото: ru.dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген поклонился легендарной артистке Розе Рымбаевой во время ее юбилейного концерта, приуроченного к 50-летию творческой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло 7 февраля 2026 года в Алматы.

Перед широкой публикой Димаш выразил слова благодарности Розе Рымбаевой, назвав ее примером для всех поколений артистов. Он пожелал певице крепкого здоровья, счастья и долгих лет, отметив, что она продолжает прославлять Казахстан на мировой сцене.

Видео с трогательным моментом было опубликовано в Instagram интервьюером Тимуром Балымбетовым, который недавно снял фильм о легендарной артистке.

Айсулу Омарова
