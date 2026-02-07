Димаш Кудайберген поклонился Розе Рымбаевой на ее юбилейном концерте – трогательное видео

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поклонился легендарной артистке Розе Рымбаевой во время ее юбилейного концерта, приуроченного к 50-летию творческой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло 7 февраля 2026 года в Алматы.

Перед широкой публикой Димаш выразил слова благодарности Розе Рымбаевой, назвав ее примером для всех поколений артистов. Он пожелал певице крепкого здоровья, счастья и долгих лет, отметив, что она продолжает прославлять Казахстан на мировой сцене.

Видео с трогательным моментом было опубликовано в Instagram интервьюером Тимуром Балымбетовым, который недавно снял фильм о легендарной артистке.