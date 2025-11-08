#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Испании на легендарной Олимпийской арене

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 12:51 Фото: dimashnews.com
Сегодня, 8 ноября 2025 года, впервые казахстанский артист будет выступать на Olimpic Arena Badalona – Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Испании, сообщает Zakon.kz.

Стоит уточнить, что муниципальный спортивный комплекс Бадалоны (также известный как Олимпийский стадион Бадалоны) – арена в районе Горг города Бадалона, Испания.

На официальном сайте Кудайбергена DimashNews также подробно рассказали о месте, где пройдет грандиозное музыкальное мероприятие.

К примеру, арена была специально построена к проведению Летних Олимпийских игр 1992 года в качестве площадки для баскетбольного турнира. Площадка вмещает почти 13 тысяч зрителей и используется для крупных культурных и музыкальных мероприятий, концертов, шоу.

Фото: dimashnews.com

Еще известно, что арена принимала баскетбольный турнир летних Олимпийских игр 1992 года. Проект арены разработали архитекторы Эстеве Бонелл и Франсеск Риус, получившие в 1992 году Премию Европейского союза за современную архитектуру этого здания.

"На этой площадке выступали такие известные артисты, как Бруно Марс, Ленни Кравиц Алисия Киз, Мэрилин Мэнсон, Анастейша, Марк Энтони, Coldplay, Arctic Monkeys, Green Day, Muse", – говорится в публикации.

Немного ранее мы уже рассказывали, как народного артиста Казахстана феерично встретили в Барселоне. В аэропорт пришли десятки поклонников из разных стран – Испании, Чили, Мексики, Аргентины, Эквадора и Бразилии. Фанаты с плакатами, флагами и подарками скандировали "Оле, оле-оле-оле, Димаш" и вели прямые эфиры, чтобы показать момент встречи своим сообществам по всему миру.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 12:51
"Наш круче": Димаш Кудайберген обошел мировых звезд в опросе Баян Алагузовой

Также Кудайберген сообщил долгожданную новость поклонникам из Египта. 30 ноября музыкант выступит в районе комплекса пирамид Гизы.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
