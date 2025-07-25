Арман Давлетяров неожиданно призвал прощать и отпускать обиды
Фото: Instagram/arman_dav
Общественный деятель и бизнесмен Арман Давлетяров обратился к подписчикам с философскими размышлениями. Российско-казахстанский медиаменеджер призвал свою аудиторию прощать и отпускать обиды, сообщает Zakon.kz.
Свою речь он начал со следующих слов:
"Я не обязан быть рядом с человеком. Не обязан продолжать отношения. Но не прощать – это больше не про меня. Потому что держать – тяжелее, чем отпустить. А жить в обиде – значит снова и снова возвращаться в ту же боль".
По его словам, прощение не делает другого правым.
"Оно делает тебя свободным. Я выбираю прощать. И идти дальше. Без обид. Без внутреннего суда. Без этого якоря в душе". Арман Давлетяров
В завершение знаменитость добавил, что сегодня, 25 июля 2025 года, пятница:
"Пусть это будет еще одним напоминанием – прощать и отпускать. С благословенной пятницей".
Если некоторые комментаторы просто согласились с ним, то один из них задал вопрос касательного того, как вернуть прежние чувства после прощения.
"Простить и начать все сначала", – ответил Давлетяров.
Не так давно Давлетяров заявил, что мир не идеален.
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